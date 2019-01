A banda luxemburguesa "Stelise" é convidada do espaço entrevista/showcase na Radio Latina esta sexta-feira.

Radio Latina 1

Stelise...melancolia e poesia com o rock como "pano de fundo"

A banda luxemburguesa "Stelise" é convidada do espaço entrevista/showcase na Radio Latina esta sexta-feira.

Stelise, grupo de rock melancólico com influências trip-hop, lançou o primeiro álbum "If There Is An Escape" em outubro do ano passado.

A história da banda começou a ser escrita em 2016 por Steve Richer (guitarra) e Elise Nunes (voz), com o primeiro tema em acústico "Empty" como "cartão de visita". Desde então outros músicos se juntaram à banda, Kevin Reinert (guitarra), Mirko Spitoni (baixo), Paulo Nunes (bateria) e Joël Wagner (piano). Com a formação completa e um álbum na "bagagem" (apresentado em outubro de 2018 na Kulturfabrik), anuncia-se um "périplo" pelos palcos do país e arredores em 2019, com passagem pelos estúdios da Radio Latina esta sexta-feira, 25 de janeiro, entre as 15h e as 16h

Acompanhe a entrevista/showcase, em direto na Radio Latina, através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu

Ana Cristina Mendonça Gonçalves