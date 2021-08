Nos dias 2 e 3 Outubro, a Comedy4You apresenta dois espetáculos de comédia em língua portuguesa, com 3 humoristas famosos de Portugal: Alexandre Santos, Hugo Sousa e João Seabra. Os eventos serão realizados na sala ARTIKUSS em Soleuvre.

Stand-up Comedy em português na sala ARTIKUSS, Soleuvre

Nos dias 2 e 3 Outubro, a Comedy4You apresenta dois espetáculos de comédia em língua portuguesa, com 3 humoristas famosos de Portugal: Alexandre Santos, Hugo Sousa e João Seabra. Os eventos serão realizados na sala ARTIKUSS em Soleuvre.





Alexandre Santos, famoso youtuber com mais de 500.000 seguidores no youtube, e 400.000 no instagram. É uma das novas estrelas do humor nacional, com presenças no programa pi100pé e Levanta-te e Ri (SIC).

Hugo Sousa, é um dos maiores nomes da comédia nacional com cerca de 20 anos de carreira e milhares de espetáculos feitos. Humorista consagrado, mestre no storytelling, versátil, e foi um dos nomes que inciaram em 2003 o famoso programa Levanta-te e Ri (SIC).

João Seabra, é um dos comediantes portugueses mais versáteis, tendo no seu repertório textos de puro stand-up comedy, ventriloquismo, humor de improviso, etc Com mais de 20 anos de carreira, muitos espetáculos, presenças no Levanta-te e Ri (SIC), actuações muito elogiadas no GOT TALENT (RTP).

Venha rir, com stand-up Comedy do mais alto nível.

A Comedy4You é uma das empresas de eventos de comédia portuguesa mais fortes. Inovação, profissionalismo, rigor e qualidade de serviço, são características dos eventos COmedy4You que opera em Portugal, Luxemburgo, França, Suiça e Alemanha.

Espetáculos organizados pela COMEDY4YOU com o apoio da Associação ADIE