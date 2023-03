O que é preciso saber para passar no exame exigido aos candidatos à naturalização?

‘Sproochentest’. Maioria dos candidatos passa no exame de luxemburguês

A maioria dos candidatos ao ‘Sproochentest’, o exame de luxemburguês exigido aos candidatos à naturalização, passa na prova.



Segundo dados revelados à Rádio Latina pelo Instituto Nacional de Línguas (INL), responsável pela organização do exame, no último ano letivo 3.395 pessoas inscreveram-se para o ‘Sproochentest’. Dessas, 94% compareceram no dia da prova e 67% passaram. No ano letivo anterior, 91% dos 3.142 inscritos foram a exame e 63% passaram.

O exame de luxemburguês é exigido aos candidatos à naturalização. São exigidos os níveis A2 na componente de expressão oral e B1 na de compressão oral, níveis correspondentes ao quadro europeu comum de referência para as línguas. Uma das alterações legislativas feitas nos últimos anos, e que tornou o exame mais acessível, diz respeito à forma como a pontuação no exame é calculada. Para passar no exame, o candidato precisa de pelo menos 50% na prova de expressão oral (A2). Caso não consiga, pode compensar com a nota obtida na prova de compreensão oral. Se a média dos dois for de pelo menos 50%, passa na prova.

O que é preciso saber para poder passar no exame?

Sobre as competências exigidas pelo ‘Sproochentest’, o INL explica no seu site que, no que toca à expressão oral (A2), o candidato tem de ser capaz de se apresentar, de falar da sua família, de outras pessoas, das suas condições de vida, formação e profissão. Tem também de ser capaz de descrever e comparar, de forma simples, pessoas, coisas e atividades.

No que toca à prova de compreensão oral (B1), o candidato tem de conseguir compreender o essencial quando é utilizada uma linguagem clara para falar de coisas comuns em relação a trabalho, escola ou passatempos, escola ou passatempos”. Tem também de ser capaz de se “desenrascar” em luxemburguês no âmbito de uma viagem, de produzir um discurso simples e coerente sobre assunto familiares e de interesse pessoal, de contar um acontecimento, experiência ou sonho, descrever um objetivo, esperança e expor de forma sucinta as razões de um projeto ou ideia.

Tipo de exercícios, critérios de avaliação e duração do exame

A componente de expressão oral do ‘Sproochentest’ é composta por duas partes: uma conversa com um dos examinadores do INL, sendo que o candidato pode escolher um de dois temas (trabalho, família ou passatempos, por exemplo); e a descrição de uma de três imagens. A prova dura 10 minutos (2 x 5 minutos).

Vocabulário, fluidez do discurso, clareza, utilização de estruturas gramaticais, coerência, capacidade de se fazer compreender e interatividade são os principais critérios de avaliação.

Já a prova de compreensão oral tem uma duração de 25 minutos. O candidato ouve uma peça de rádio, uma conversa sobre um assunto do dia a dia e uma conversa ou apresentação sobre um determinado tema. Depois, tem de responder a um questionário de escolha múltipla.

Artigo: Diana Alves | Foto: Anouk Antony