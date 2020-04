Sugestões e dicas diárias! Se está em formato teletrabalho, a Latina tem a solução para si!

Radio Latina 1

SOZINHAS EM CASA - take 12

Sugestões e dicas diárias! Se está em formato teletrabalho, a Latina tem a solução para si!

"Sozinhas em Casa", é assim que se chama a nova rubrica feita a pensar em si que também está em casa, nesta fase de pandemia.

De segunda a sexta-feira, às 17h25, a Cristina Gonçalves e a Raquel Barreira estão em "modo" teletrabalho e descobriram que, afinal, existem muitos benefícios quando se trabalha a partir de casa.

Oiça as nossas sugestões diárias e as suas dicas serão muito bem-vindas!Mas não ficamos por aqui! Á nossa conversa, remota, junta-se a querida e famosa cantora Tattta!! Teve saudades nossas e nós também já "morríamos" de saudades desta estrela...cantora RECONHECIDA mundialmente, oriunda da BAIXA da Banheira! A Tattta está, assim, em direto todos os dias na Brigada da Manhã e no Sozinhas em Casa!

E porque o humor não tem limites no Sozinhas em Casa acolhemos, igualmente, a rubrica "O velho que usa fraldas" da autoria de Rúben Gomes!

Oiça esta rubrica todos os dias, através das nossas frequências 101.2 - 103.1 e 91,7 FM e veja, abaixo, o vídeo da rubrica de hoje!







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.