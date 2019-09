Os Duques de Sussex começaram hoje a viagem oficial a África, a primeira em família.

"Sou uma mulher negra e vossa irmã". Meghan Markle faz primeiro discurso na África do Sul

Nesta segunda-feira, 23, a família real (inclusive, o bebé Archie) chegou à Cidade do Cabo, África do Sul (num voo comercial) para iniciar a viagem oficial de 10 dias pela África Austral.

A primeira paragem foi o município de Nyanga, onde os Duques de Sussex fizeram discursos individuais e visitaram o "Justice Desk", um projeto apoiado pelo fundo da Commonwealth. Este tem como foco de trabalho ensinar às crianças os seus direitos e como lidar com o trauma, para além de oferecer aulas de autodefesa para jovens.

No seu discurso, Meghan Markle fez questão de realçar a preocupação com as mulheres africanas, sobretudo, as que sofreram violência sexual. "Estou aqui contigo como mãe, como esposa, como mulher, como mulher, como mulher de cor e como vossa irmã. O trabalho que está a ser feito aqui é para manter as mulheres e crianças mais seguras. É o necessário agora, mais do que nunca".

Violência contra mulheres e crianças



A violência sexual e os crimes violentos são regulares em Nyanga, considerada a capital de assassinatos na África do Sul. O duque e a duquesa conversaram em privado com jovens mulheres que sobreviveram à violência para saberem o que pode ser feito para promover mudanças concretas.

Na África do Sul, 2.700 mulheres e mil crianças foram assassinadas por homens, em 2018, e a média de violações chegou às 100 por dia. O aumento da violência contra as mulheres provocou protestos em algumas áreas da cidade.

Cyril Ramaphose, o presidente do país, pediu ação urgente e prometeu cerca de 65 milhões de euros para medidas que incluem a educação pública, o fortalecimento do sistema de justiça criminal, sentenças mais severas para perpetradores de crimes sexuais e melhor qualidade no atendimento às vítimas.

O príncipe Harry disse às multidões que "nenhum homem nasce para causar danos às mulheres. Trata-se, sobretudo, de redefinir a masculinidade", disse.

Visita a África

Nos próximos dias, os Duques de Sussex irão visitar outro município perto de Joanesburgo, onde vão conhecer um projeto de combate ao desemprego. A família estará em terreno africano até 2 de outubro e, enquanto a duquesa e Archie só ficarão pela África do Sul, Harry também visitará Angola, Malawi e Botwuana.

Em Angola, Harry vai lembrar o legado da mãe, a princesa Diana, prestando homenagem à sua campanha de 1997 para proibir as minas terrestres. No Malawi, vai prestar homenagem a um soldado britânico morto por um elefante, durante as operações anti-roubo.

O Palácio de Buckingham informou que "o amor do Duque de Sussex pela África é bem conhecido. Ele visitou o continente pela primeira vez aos 13 anos e, mais de duas décadas depois, as pessoas, a cultura, a vida selvagem e as comunidades resistentes continuam a inspirá-lo e motivá-lo todos os dias".