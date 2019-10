Mas no 'Programa da Cristina' a recém-eleita deputada Joacine Moreira deixou o aviso: "a minha gaguez nunca me impediu de falar"

"Sou mulher, sou negra e, como se não bastasse, ainda gaguejo"

A recém-eleita deputada do Livre, Joacine Katar Moreira que prepara para se estrear no parlamento, esteve no programa de Cristina Ferreira, da SIC, onde falou sobre a sua gaguez e o seu percurso.

"Sou mulher, sou negra, venho de uma família com dificuldades económicas e, como se não bastasse, ainda gaguejo impecavelmente".



É assim que a recém-eleita deputada do Livre se apresenta e foi essa a deixa usada por Cristina Ferreira para lançar a conversa Joacine Katar Moreira.

A nova deputada nasceu na Guiné, veio para Portugal com 8 anos e é uma das três primeiras mulheres negras a serem eleitas deputadas, juntamente com Beatriz Dias, pelo Bloco de Esquerda, Romualda Fernandes, pelo Partido Socialista.

Ansiedade sobre a gaguez

Joacine ficou conhecida, ainda antes, durante a campanha, pela sua gaguez, acabando por colocar na agenda não só os temas políticos, como esta condição que afeta milhares de pessoas e é pouco falada.

Na entrevista com Cristina Ferreira sublinhou isso mesmo: "Há uma ansiedade enorme: 'Ela gagueja, ela não gagueja. Eu gaguejo! Obviamente que sim. Mas há épocas em que vou gaguejar muitíssimo menos e a seguir há épocas em que vou gaguejar imensamente".

Os nervos, a iluminação são fatores que podem contribuir para essa oscilação referiu a deputada, mas não há uma causa específica.

"Não é útil andarmos com uma ansiedade de arrumar a gaguez na ala A, na ala B, na ala C", afirmou, lembrando que 99% das pessoas não gagueja e quando o faz, aí sim, é porque ou está ansioso, a mentir ou nervoso.



"As pessoas que gaguejam não estão sucessivamente nervosas, não são mentirosas (...) Portanto, é isto e eu olhando-me a mim, aceitando-me a mim, avançando e especialmente não omitindo isto, não escondendo isto...E em vez de andarem com imensas teorias, devem olhar e respeitar alguém que está a assumir as suas fragilidades".

Gaguez como arma eleitoral?

"Mas há alguém que vá eleger alguém pelo facto de a pessoa fechar os olhos e dizer 'cacacacaca?'"

Cristina Ferreira confessou a Joacine: "Vou-lhe dizer isto, que a Joacine deve saber, nós vemos os seus primeiros vídeos e dá-nos vontade de rir. Mas a Joacine está aqui comigo e eu não vontade nenhuma de rir".

"Na net é só ódio. É óbvio que isto iria originar imensas teorias de conspiração, é óbvio que isto não ia ser algo minimamente fácil. Mas é necessário educarmos a sociedade", alerta Joacine.

Tanto na entrevista no 'Programa da Cristina', como ainda durante a campanha vários foram os internautas que chegaram a duvidar da condição de gaguez de Joacine Katar Moreira, com alguns a insinuarem que se trataria de uma arma eleitoral, como forma de chamar a atenção mediática e de potenciais votantes.



A questão levou mesmo o site português Polígrafo a tirar a limpo as dúvidas se Joacine só tinha começado gaguejar na presente campanha eleitoral? A conclusão foi de que essas insinuações eram falsas, com exemplos de intervenções da deputada, que é também presidente e fundadora do INMUNE - Instituto da Mulher Negra em Portugal, em programas de televisão em que participou muito antes de ser candidata.

Bandeira da Guiné-Bissau



Outra das polémicas que têm envolvido a deputada é o facto de nas celebrações da sua eleição, no passado domingo, 6 de outubro, ter alegadamente erguido uma bandeira da Guiné, quando foi eleita pelos portugueses para o parlamento português.

A deputada desmente que tenha segurado numa bandeira daquele país - o seu país de origem -, esclarecendo que foram apoiantes e simpatizantes seus, guineenses ou de origem guineense, que levaram a bandeira.

Apesar disso, Joacine não rejeita o "orgulho enorme" que tem nas suas origens. "Não vejo de errado em estar lá uma bandeira do país onde o meu cordão umbilical foi enterrado", refere.

Batalha pelo feminismo

O feminismo é outra das bandeiras de Joacine. Na entrevista a Cristina Ferreira a deputada foi peremptória: "Nenhuma mulher vai auferir um ordenado inferior a um homem se estiver na mesma hierarquia", defendeu.