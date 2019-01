A voz dos Sonic Season esteve na Rádio Latina onde interpretou temas de Circle of Life, último álbum da banda.

Sonja Hewer ao vivo na Radio Latina

A voz dos Sonic Season esteve na Rádio Latina onde interpretou temas de Circle of Life, último álbum da banda.

A locutora Ana Cristina Gonçalves convidou Sonja Hewer para mais um momento musical inesquecível, no seu programa "Toda a Tarde", que vai para o ar de segunda a sexta-feira, entre as 13:00 e as 16:00.



Sonja Hewer é a vocalista da banda Sonic Season. A formação alemã folk-rock/country, de grande sucesso, editou em setembro do ano passado o álbum "Circle Of Life" que lhes valeu vários prémios em diferentes categorias: melhor canção country com o tema Go For It, melhor voz country, melhor voz folk-rock e segundo prémio na categoria melhor álbum em inglês 2018.



Com um percurso musical de mais de 17 anos e grande experiência em palco, a banda assegurou a primeira parte de concertos de grandes nomes da música, como, TOTO, Nazareth, Chris de Burg, Cutting Crew, Manfred Mann's, Guano Apes, entre outros.



Se não ouviu a entrevista/showcase a Sonja Hiewer tem agora essa oportunidade. Veja aqui o vídeo desse momento que aconteceu no dia 18 de janeiro de 2019.