Cantora alemã vai interpretar temas de Circle of Life, último álbum da banda.

Sonja Hewer, a voz dos Sonic Season, ao vivo na Radio Latina

Sonic Season banda alemã folk-rock/country, de grande sucesso, editou em setembro do ano passado o álbum "Circle Of Life" que lhes valeu vários prémios em diferentes categorias: melhor canção country com o tema Go For It, melhor voz country, melhor voz folk-rock e segundo prémio na categoria melhor álbum em inglês 2018. Com um percursso musical de mais de 17 anos e grande experiência em palco, a banda assegurou a primeira parte de concertos de grandes nomes da música, como, TOTO, Nazareth, Chris de Burg, Cutting Crew, Manfred Mann's, Guano Apes, entre outros. Sonja Hiewer, vocalista da banda, vai estar nos estúdios da Radio Latina, esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h, para uma entrevista/showcase onde vai interpretar, ao vivo, alguns temas do último álbum dos Sonic Season.

Acompanhe a entrevista/showcase, através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu

Ana Cristina Mendonça Gonçalves