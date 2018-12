A banda alemã, na estrada desde 2001, editou no passado mês de setembro, o álbum "Circle Of Life"

Sonic Season consagrados na Alemanha

Sonic Season banda alemã folk-rock/country com muito sucesso não só na Alemanha, mas também no Luxemburgo, ganhou vários dos prémios para os quais estavam nomeados no passado dia 7 de dezembro, na cerimónia que decorreu em Siegen (Alemanha). A banda arrecadou o primeiro prémio para melhor álbum country, melhor canção country com o tema Go For It, melhor voz country, melhor voz folk-rock e o segundo prémio na categoria melhor álbum em inglês 2018. Recorde-se que os Sonic Season lançaram no passado mês de setembro o álbum "Inner Circle", que a banda anda a promover desde então, com vários concertos e entrevistas, como foi o caso no passado dia 07 de dezembro na Radio Latina, com a vocalista Sonja Hewer:





Os Sonic Season são convidados no espaço entrevista/showcase, na Radio Latina, dia 18 de janeiro do próximo ano.





Ana Cristina Mendonça Gonçalves