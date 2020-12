O grandes vencedores desta sondagem são os socialistas (LSAP) que obtêm 19,8% das intenções de votos, ou seja mais dois assentos parlamentares. A ministra da Saúde, Paulette Lenert, recentemente eleita a personalidade política mais popular do Luxemburgo, parece ter arrecadado mais eleitores a favor do seu partido.

Sondagem. Maioria governamental mais popular entre os eleitores

Se houvesse eleições legislativas no Luxemburgo no próximo domingo, a atual coligação governamental voltaria a ‘cantar vitória’.

É o que revela uma sondagem Politmonitor, realizada no mês de novembro pelo TNS Ilres, a pedido do Luxemburger Wort e da RTL.

Os grandes vencedores desta sondagem são os socialistas (LSAP) que obtêm 19,8% das intenções de votos, ou seja mais dois assentos parlamentares. A ministra da Saúde, Paulette Lenert, recentemente eleita a personalidade política mais popular do Luxemburgo, parece ter arrecadado mais eleitores a favor do seu partido.

O Partido Democrático (DP), do primeiro-ministro, Xavier Bettel, até agora o partido mais votado na coligação, angaria 19,9% dos votos, ou seja os socialistas conseguiram nesta sondagem igualar praticamente o resultado das intenções de voto.

No entanto, os Verdes não conseguiram tirar partido da gestão da crise sanitária, que é qualificada de positiva pelos eleitores. De facto o partido ecologista perde 1,9% das intenções de voto em comparação com a mesma sondagem realizada no mês de junho deste ano.

Do lado da oposição, embora o Partido Cristão Social (CSV) continue a ser a principal forca política do país, com 25,7% das intenções de voto, perdeu 1,8% relativamente ao mês de junho. Nas últimas eleições legislativas de outubro de 2018, o CSV obteve 28,9% dos votos.

Feitas as contas, os três partidos da atual coligação somariam 34 assentos, mais três do que atualmente.

Quanto à bancada da oposição, a sondagem mostra que o Partido Cristão Social (CSV) continuaria a ser o partido mais votado, conquistando 17 lugares no Parlamento, mas menos quatro do que em 2018.

Já o ADR ganharia um deputado, ao passo que o déi Lénk e o Partido Pirata manteriam os dois deputados.



