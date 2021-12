A redistribuição de mandatos, faz com que o Executivo perca 2 assentos parlamentares, não obtendo a maioria para governar o país.

Radio Latina 5 min.

Atualidade em síntese 01 DEZ 2021

Sondagem. Governo perde maioria. Piratas e ADR vencedores

A redistribuição de mandatos, faz com que o Executivo perca 2 assentos parlamentares, não obtendo a maioria para governar o país.

Se as eleições legislativas fossem neste domingo, o Governo atual não teria maioria. No total os três partidos da coligação, DP, LSAP e Verdes atingem nesta sondagem 29 assentos parlamentares. Insuficiente para ter a maioria, uma vez que há 60 deputados no Parlamento.

Os números foram revelados pela sondagem Politmonitor, realizada pelo instituto TNS/Ilres a pedido dos grupos Wort e RTL.

Mas nem só do lado do Executivo é que há partidos a perder. Também do lado da oposição, nomeadamente o partido cristão social (CSV) perde seis mandatos, passando de 21 para 15 deputados.

Os grandes vencedores desta sondagem são os partidos ADR e Piratas. O partido conservador passaria de quatro para sete deputados, e os Piratas de 2 para 7 mandatos.

Do lado do Governo, é o partido liberal (DP) que mais votos perde, passando de 12 para 9 assentos parlamentares. Os Verdes perdem 1 deputado, obtendo 8 mandatos. Porém do lado dos socialistas (LSAP) a sondagem é favorável, uma vez que passariam de 10 para 12 parlamentares.

Contas feitas, esta redistribuição de mandatos, faz com que o Executivo perca 2 assentos parlamentares, não obtendo a maioria para governar o país.

Novas medidas covid nos hospitais do país

A partir desta quarta-feira valem novas disposições para as pessoas que querem entrar num hospital do Luxemburgo. O objetivo é de reforçar a segurança tanto dos pacientes, como do pessoal que trabalho nos hospitais, com restrições mais severas.

Num comunicado da Federação dos Hospitais do Luxemburgo (FHL), pode ler-se que a partir de agora todas as pessoas que entram num hospital têm de apresentar o certificado CovidCheck (vacinado, recuperado, testado) sendo que a identidade da pessoa é verificada à entrada. É ainda obrigatório usar uma máscara de proteção, desinfetar as mãos e respeitar a medida de distanciamento.

As visitas aos pacientes são permitidas à tarde, entre as 15:00 e as 19:00. No entanto só pode entrar uma pessoa por paciente, e no máximo durante uma hora. É ainda preciso ter uma autorização médica para poder aceder ao quarto da pessoa internada.

Note-se, no entanto que há exceções do tempo de visita, nomeadamente na pediatria e maternidade.

Radar inteligente no túnel Markusberg começa hoje a funcionar

O novo radar inteligente do túnel Markusberg, na A13 começa hoje a funcionar. Desde 20 de setembro que estava em fase de testes, mas agora quem passar o túnel com velocidade a mais, paga multa.

Este é o primeiro radar do género numa autoestrada do país, depois do que está a funcionar na nacional N11, entre Waldhof e Gonderange. O aparelho calcula a velocidade média dos veículos através de duas colunas (uma em cada extremidade do troço) equipadas com câmaras de infravermelhos e sistemas de deteção. O radar identifica a viatura através da matrícula.

O troço em causa no túnel Markusberg é de 1.575 metros. A velocidade máxima permitida neste e noutros túneis do país é de 90km/h. Há uma tolerância de 3km/h.

Em caso de processo penal, as imagens só serão destruídas depois de o caso ter sido encerrado.

Polícia detetou quatro infrações ao CovidCheck

As autoridades policiais detetaram quatro infrações ao sistema CovidCheck nos restaurantes e cafés do Luxemburgo durante a semana passada (22 a 28 de novembro).

Os agentes procederam a cerca de 100 controlos em que verificaram se a lei relativa ao passe sanitário estava a ser respeitada, sobretudo no setor da Horeca e em eventos de lazer.

Em Mondorf-les-Bains e em Dudelange as autoridades descobriram quatro estabelecimentos da Horeca em que constataram violações às regras sanitárias. Os casos foram notificados às instituições competentes, sendo que os clientes infratores foram logo multados.

Note-se que as infrações podem dar multas de 251 euros até 3.000 euros e/ou oito dias a três meses de prisão.

Vacinas de reforço só através de marcação nos centros de vacinação

A partir de hoje, as vacinas de reforço covid-19 só serão administradas às pessoas com marcação prévia.

Após o anúncio do Governo, na segunda-feira, que as pessoas vacinadas com AstraZeneca podiam aceder à vacina de reforço quatro meses após a vacinação completa, fez com que a procura tenha sido grande. Houve pessoas que tiveram de esperar até três horas para serem vacinadas.

Uma situação que levou o Ministério da Saúde a instaurar novas regras. A partir de hoje só com marcação é que as pessoas podem ser inoculadas com a vacina de reforço. Esta medida é válida nos três centros de vacinação Limpertsberg, Esch-Belval e Ettelbrück.

O Ministério da Saúde apela à população, que aguarde o convite que o Governo luxemburguês irá enviar por correio, no qual serão indicados os procedimentos a seguir.

Nesses três centros de vacinação, apenas a primeira dose pode ser administrada sem marcação.

Automobilista faleceu no hospital após acidente no domingo

O automobilista que sofreu um acidente no domingo à tarde, na estrada que liga Schrassig a Neuhäusgen, acabou por falecer no hospital na segunda-feira ao fim da tarde.

Segundo as autoridades policiais a vítima perdeu o controlo do veículo e embateu contra uma árvore. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem de 79 anos faleceu no hospital.

Sporting de Braga regressa aos triunfos frente ao Vizela

O Sporting de Braga regressou ontem às vitórias na I Liga de futebol, com um triunfo ‘caseiro’ por 4-1 frente ao Vizela, com ‘bis’ de Ricardo Horta, no encontro que encerrou a 12.ª jornada.

O Sporting de Braga, que vinha de uma derrota pesada com o Benfica (6-1) na jornada anterior, soma agora 22 pontos e sobe ao quarto lugar da classificação liderada por FC Porto e Sporting, com 32, enquanto o Vizela, que ainda só tem um triunfo no campeonato, é 15.º, com 10.

Redação Latina | Lusa | Foto Chris Karaba