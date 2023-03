Em apenas quatro dias, mais de cinco mil pessoas assinaram a petição pública que reivindica menos impostos para os solteiros. O tema acabará, por isso, por ser debatido no Parlamento.

Solteiros do Luxemburgo querem pagar menos impostos

Em apenas quatro dias, mais de cinco mil pessoas assinaram a petição pública que reivindica menos impostos para os solteiros. O tema acabará, por isso, por ser debatido no Parlamento.

A petição foi lançada por Ardacan Keten, que alerta que “uma pessoa solteira paga tanto ou mais em impostos do que um casal casado”. O autor da petição encara a situação como uma “injustiça que tem de voltar a ser examinada e discutida no Parlamento”.



A petição destaca a situação atual difícil, sublinhando que, apesar das várias parcelas de indexação salarial prevista, a inflação continua a aumentar. Para Ardacan Keten, uma mexida nos escalões permitiria às pessoas da chamada ‘classe 1’ “respirar um pouco”.

A petição de Ardacan Keten vai continuar disponível no site petitions.lu por mais cinco semanas. Depois de as assinaturas serem validadas, a comissão das petições fixará uma data para o debate público.

Kersch propõe alívios fiscais para vencimentos anuais inferiores a 135 mil euros

O Partido Socialista (LSAP) defende uma redução da carga fiscal para ajudar as famílias das classes baixa e média-alta. Cento e trinta e cinco mil euros por ano é o montante de vencimento máximo proposto pelo deputado socialista, Dan Kersch, para se poder usufruir dos alívios fiscais. Feitas as contas, corresponde a um salário mensal de cerca de 11.000 euros.

OGBL denuncia “seis aumentos de impostos” Dizer que o Governo não aumenta impostos é “indecente”. São palavras da presidente da OGBL, Nora Back, que denuncia “seis aumentos de impostos” levados a cabo pelo atual Executivo.

Numa entrevista à RTL, o antigo ministro do Trabalho considera que pouco importa que esses alívios sejam feitos através de créditos fiscais ou através de uma adaptação da tabela fiscal à inflação. O importante , defende, é que “aconteçam agora”.

O socialista está convicto, de que o Partido Democrático (DP) poderá mudar de ideias e envergar por medidas estruturais, como a adaptação da tabela fiscal à inflação. Contra essa medida ainda há pouco tempo, a ministra das Finanças, Yuriko Backes, disse, esta terça-feira, ao jornal LeQuotidien, que “está aberta para discutir qualquer medida”. Note-se que DP, LSAP e Verdes compõem a coligação governamental.

Empresa de limpeza Bio Clean faliu

A empresa de limpeza Bio Clean, com sede em Tétange, faliu a 17 de fevereiro. Uma informação avançada pela OGBL. Segundo a central sindical , esta falência arrasta uma vintena de pessoas para o desemprego.

Para já o sindicato está a dar apoio administrativo a metade dos trabalhadores, para que estes possam receber as indemnizações às quais têm direito. A fim de proceder, em nome dos trabalhadores, à declaração de crédito, a OGBL lança um apelo aos assalariados da empresa que ainda não se manifestaram para se dirigirem a um dos escritórios do sindicato.

Após finalização desse procedimento, os trabalhadores poderão finalmente receber os salários em atraso e as indemnizações relacionadas com esta falência.

Cada um dos 1.100 trabalhadores do grupo Encevo vai receber bónus de 1.500 euros

A direção do grupo Encevo e os sindicatos OGBL e LCGB assinaram um acordo de princípio sobre a renovação da convenção coletiva de trabalho para os cerca de 1.100 funcionários.

Segundo os sindicatos, o acordo coletivo ficará em vigor até 30 de junho de 2024 e inclui os trabalhadores das empresas Creos, Enovos, Leo, Encevo e Teseos. Cada trabalhador vai ter um prémio de 1.500 euros, em 2023, e um bónus adicional de 1.000 euros, em função do desempenho.

Entre outras melhorias negociadas, haverá uma cobertura total dos custos adicionais do seguro complementar de saúde durante um período de três anos (até dezembro de 2025) e uma revalorização estrutural dos primeiros dez anos para carreiras inferiores.

Mil candidatos na feira de emprego do setor horeca

Cerca de mil candidatos estiveram à procura de uma vaga na feira do emprego do setor da horeca, organizado na segunda-feira, pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

O balanço da ADEM refere que deste total, 700 pessoas estavam inscritas na ADEM e 300 não estavam inscritas. Estiveram ainda presentes 40 empresas do setor da hotelaria, restauração e cafetaria, na feira organizada no Parc Hôtel Alvisse, em Dommeldange.

Entre os empregos procurados estavam assistentes de cozinha, operadores de caixa, chefes e empregados de mesa ou camareiras. Citado pela ADEM, o presidente da federação Horesca, Alain Rix, refere que "os recrutadores encontraram bons perfis correspondentes às suas necessidades".

Luxemburgo. Preços dos combustíveis estão a baixar após níveis históricos

Os preços dos combustíveis no Luxemburgo estão a baixar, depois de um ano marcado por “níveis historicamente elevados”.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em janeiro deste ano o preço médio do gasóleo foi de 1,60 euros por litro e o da gasolina de 1,50 euros por litro. Valores inferiores à média de 1,70 euros para ambos os combustíveis ao longo de 2022.

No entanto, o Statec diz que é preciso “relativizar” esta evolução. Em causa, duas razões. Em primeiro lugar o facto de os preços continuarem bastante acima dos preços dos últimos anos; e em segundo lugar, o facto de esta tendência de diminuição ser, para já, “frágil”, uma vez que os preços estão ligados ao preço do petróleo, algo que, por sua vez, depende do panorama internacional.

Bâtiment T. Governo não tem conhecimento de comida podre e diz que ninguém passa fome

Nunca se ouviu falar de alimentos podres ou intoxicações alimentares e há comida suficiente. É a resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros às críticas da LUkraine sobre as condições no Bâtiment T, onde vivem cerca de mil refugiados.

Resposta a pedidos de asilo: Estado não cumpre a lei Entre dez e onze meses. Este é, em média, o tempo que a Direção da Imigração, do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), demora para tomar uma decisão sobre um pedido de asilo. Muito mais do que os seis meses estipulados por lei. Isto significa que o Estado não cumpre o objetivo que se fixou através de legislação.

Escutada pela Rádio Latina, na semana passada, Inna Yaremenko, vice-presidente da associação, descreveu aquilo que considera serem “condições horríveis” no edifício de Kirchberg: chuveiros que não funcionam, casas de banho avariadas e até comida podre. Contou ainda que já houve crianças doentes por não se alimentarem bem.

Mas o Ministério não tem conhecimento de tais casos. Num e-mail enviado à Rádio Latina, explica que, em caso de intoxicação alimentar coletiva, esta tem de ser sistematicamente sinalizada à inspeção sanitária, acrescentando que o Gabinete Nacional de Acolhimento não foi informado de alertas sobre esse tipo de casos nas suas estruturas.

Sobre as crianças que terão adoecido devido à alimentação, o ministério diz apenas que pode ser uma questão de adaptação à nova comida. Leia aqui o artigo na íntegra.

Jean Asselborn dá notícias a partir do hospital

Numa breve mensagem publicada no Facebook, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, dá algumas notícias sobre o seu estado de saúde.

O chefe da diplomacia escreveu “que vai fazer o seu possível, para estar em forma daqui alguns dias”. Lamenta ainda não poder responder a todas as mensagens que tem recebido nos últimos dias e agradece todo o apoio.

Asselborn deu entrada no hospital na noite de domingo para segunda-feira, devido a síndrome gripal. O chefe da diplomacia luxemburguesa, de 73 anos, tem gripe A e está internado no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL).

Comissária Europeia Elisa Ferreira visita Luxemburgo

A comissária europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, estará no Luxemburgo no próximo dia 13 de março.

"No Luxemburgo temos portugueses a voltarem para o seu país, e nós não gostamos disso" Seja no Luxemburgo ou em Portugal, Nicolas Schmit refere que o problema europeu é a falta de mão-de-obra em áreas em que pessoas já não querem trabalhar.

A portuguesa da Comissão Europeia vai participar num encontro com cidadãos, marcado para as 15h, no auditório Cercle Cité, na Cidade do Luxemburgo. A sessão de diálogo com os cidadãos, organizada pela representação da Comissão Europeia no Luxemburgo, vai centrar-se nos temas da solidariedade, coesão e cooperação transfronteiriça na União Europeia.

As línguas usadas neste encontro serão o francês, o inglês e o português. A entrada é feita através de reserva, através do email cmm-rep-lux@ec.europa.eu.

Três anos de transportes grátis no Luxemburgo

Há exatamente três anos que os transportes públicos são gratuitos no Luxemburgo. À margem do aniversário, a Rádio Latina falou com a Federação Luxemburguesa das Empresas de Autocarros (FLEAA, na sigla em francês) sobre o impacto da medida.

Motorista português: "Proposta de 12 dias consecutivos de trabalho é inaceitável" Um condutor português falou à Rádio Latina sobre a proposta de Bruxelas. Comentou ainda o acesso a casas de banho e as agressões que visam os motoristas.

Embora considere que, de forma geral, o país deu um passo na direção certa, Hendrik Kühne, secretário-geral da federação, diz que mais importante do que a gratuitidade é tornar os transportes mais atrativos. Não se trata de “pôr flores no seu interior”, mas sim de responder às necessidades dos utilizadores. Apostar na frequência com que os transportes circulam e nas ligações deve ser uma das prioridades.

Segundo Hendrik Kühne, há mais gente a utilizar os transportes agora. Mas, para o responsável, talvez isso não se explique pela gratuitidade propriamente dita. O facto de não ser preciso ter um bilhete no bolso faz com que os utilizadores decidam espontaneamente entrar num autocarro, mesmo que não conheçam bem a zona ou o trajeto da linha. Oiça aqui as declrações.

Nothum poderá ter um centro médico

Um projeto de um novo centro médico poderá ver a luz do dia na comuna do lago da Haute-Sûre. Mais precisamente em Nothum. O conceito já foi apresentado em meados do mês de dezembro do ano passado.

Falta de médicos impede criação de clínica pediátrica no norte do Luxemburgo A Kannerklinik continua a ser a única em todo o país.

Numa resposta parlamentar, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, informa que o projeto prevê agrupar vários médicos generalistas, especialistas, um laboratório e ainda uma farmácia. Na resposta, Lenert relembra que o Ministério da Saúde apoia este tipo de iniciativas com um subsídio de instalação, no valor de 10.000 euros.

A responsável pela pasta da Saúde salienta ainda que embora o ministério recomende que a abertura de uma farmácia seja acordada a partir de 2.500 habitantes, a abertura de uma farmácia nesta localidade é justificada neste caso, uma vez que a farmácia mais próxima é relativamente longe. Note-se que a comuna conta 379 habitantes. Pormenores sobre uma eventual data para a realização deste projeto, ainda não foram avançados.

Cinco milhões de francos em circulação no Luxemburgo

Mais de 20 anos após a introdução do euro, continuam a circular milhares de notas de francos no Luxemburgo. São cerca de 864.000 notas num valor total de quase 5 milhões de euros.

Continuam a circular milhares de notas de francos no Luxemburgo Mais de 20 anos após a introdução do euro, continuam a circular milhares de notas de francos no Luxemburgo.

No final do ano passado, circulavam quase 800 mil notas de 100 francos, quase 67 mil notas de mil francos e 10 mil notas de 5 mil francos. Estes números foram avançados pela ministra das Finanças, Yuriko Backes, em resposta parlamentar.

As notas luxemburguesas podem ainda ser trocadas no Banco Central do Luxemburgo (BCL). O artigo na íntegra está disponível aqui.

