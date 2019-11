A atriz portuguesa participou num evento a convite da família real.

Sofia Ribeiro deslumbra em festa na Arábia Saudita

A atriz portuguesa participou num evento a convite da família real.

Sofia Ribeiro esteve na Arábia Saudita para participar num evento, segundo a própria, a convite da família real e do Turismo do país. A atriz usou a sua página de Instagram para partilhar imagens da sua visita e contar um pouco do programa que seguiu.

"Estamos na semana real e a convite do Turismo, vim à cerimónia inaugural do Portão Diriyah, onde se esperam convidados especiais do mundo inteiro. Para já, o que posso dizer [é] que a comida é maravilhosa e que são muito simpáticos.

Este local pretende ser um novo destino cultural e de lifestyle, na região de Riade, Património Mundial da Unesco", começou por descrever, numa mensagem publicada ao lado de uma fotografia sua, à chegada à capital do país.

Pelas fotografias partilhadas, a atriz de 35 anos terá ficado instalada no Hotel Ritz Carlton, considerado um dos mais luxuosos e majestosos da cidade.

As imagens mais recentes que Sofia Ribeiro publicou são já da festa para a qual foi convidada e na qual usou um longo vestido bege adornado com plumas brancas, na parte superior, da autoria do estilista João Rolo.

Uma noite glamourosa que Sofia Ribeiro não quis deixar de registar também em palavras."Dia longo que termina agora. O sol chegou com as vossas boas energias. O evento foi de facto especial. Uma experiência para um dia recordar e quem sabe contar aos netos! "Sabem, a avó um dia foi à Arábia a convite da família real e foi uma festa linda! Digna de um filme...", concluiu.