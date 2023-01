Muitas das pessoas sobre-endividadas no Luxemburgo contraíram empréstimos na Bélgica.

Dívidas: compreender para resolver (IV)

Sobre-endividamento. “Empréstimos na Bélgica parecem um milagre mas acabam num pesadelo”

O assunto não é novo, mas, sempre que se fala em sobre-endividamento, vem à tona. Depois de verem os seus pedidos chumbados por bancos luxemburgueses, muitas recorrem a instituições bancárias no país vizinho, que facilitam a concessão de créditos. “À primeira vista parece ser uma solução milagrosa, mas acaba num pesadelo”, de acordo com Christian Schumacher, responsável pelo Serviço de Informação e Aconselhamento sobre Sobre-endividamento (SICS, na sigla em francês) da Ligue Médico-Sociale.



O responsável explica aos microfones da Rádio Latina que as taxas de juro são muito mais elevadas do lado de lá da fronteira, podendo por vezes chegar aos 19%. “É toda uma indústria do lado da Bélgica”, e uma indústria que não viola a lei.

Além do SICS da Ligue, no Luxemburgo existe um serviço homónimo que opera mais na região sul do país – embora qualquer um deles atenda pessoas oriundas de todo o país. Trata-se do SICS da associação Inter-Actions. A responsável é Amélie Dolo, e também ela alerta para os créditos contraídos na vizinha Bélgica.



No ano passado, a Ligue Médico-Sociale recebeu 162 novos dossiês de pessoas sobre-endividadas e a Inter-Actions 29.

Em ambos os casos houve um aumento face ao ano anterior, embora os dois serviços estimem que o impacto da inflação só se venha a manifestar dentro de algum tempo.

Em caso de sobre-endividamento, peça ajuda. Os contactos são: 48 83 33 300 (Ligue Médico-Sociale) ou 54 77 24 1 (Inter-Actions). Estes serviços de aconselhamento são gratuitos.

Artigo: Diana Alves | Foto: Shutterstock