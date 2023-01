A Rádio Latina inicia esta segunda-feira uma série de cinco artigos – um por dia – sobre o sobre-endividamento. Fique a saber do que se trata, quando acontece, o que fazer e a quem recorrer.

Série (I)

Sobre-endividamento. Créditos e imprevistos na origem de 200 casos em 2022

A Rádio Latina inicia esta segunda-feira uma série de cinco artigos – um por dia – sobre o sobre-endividamento. Fique a saber do que se trata, quando acontece, o que fazer e a quem recorrer.

Créditos e imprevistos estão na origem da maior parte dos casos de sobre-endividamento que chegam às mãos de Christian Schumacher, responsável pelo Serviço de Informação e Aconselhamento sobre Sobre-endividamento (SICS, na sigla em francês) da Ligue Médico-Sociale.



Em 2022, este serviço recebeu 162 novos pedidos de ajuda. São, na maior parte, pessoas dos 25 aos 45 anos. E há um denominador comum: empréstimos e situações imprevistas, como sofrer um acidente ou perder o trabalho.

Estar sobre-endividado é não saber como pagar as dívidas sem ajuda. Não se trata só de faturas acumuladas.

O SICS é um de dois serviços existentes no país que prestam assistência a pessoas sobre-endividadas. O segundo, que opera mais na região sul, é gerido pela associação Inter-Actions, em Esch-sur-Alzette, e tratou 29 casos no ano passado. Feitas as contas, os dois serviços atenderam cerca de 200 pessoas.

E ambos viram o número aumentar face a 2021: mais 24 no SICS e mais oito no da Inter-Actions. Questionado pela Rádio Latina sobre o impacto da inflação nestes números, Christian Schumacher diz que os efeitos só deverão manifestar-se dentro de alguns anos.

A secção de aconselhamento em matéria de sobre-endividamento da Ligue Médico-Sociale pode ser contactada através do número de telefone 48 83 33 300. O da Inter-Actions através do 54 77 24 1. Os serviços são gratuitos.

Artigo: Diana Alves | Foto: AFP