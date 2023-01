Sobre-endividamento. 26% das pessoas que contactam serviço de ajuda em Esch são reformadas

Atualidade em síntese 13 JAN 2023 "Voz do Luxemburgo é extremamente importante" para Ucrânia, diz Zelensky

O Presidente da Ucrânia, Vlodoymyr Zelensky, mantém o sonho de ver o seu país integrado na União Europeia (UE), também com o apoio do Luxemburgo. À margem de declarações proferidas, esta quinta-feira, sobre os combates com as tropas russas, Zelensky abordou a eventual integração da Ucrânia no bloco comunitário.