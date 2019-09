O rapper vai atuar no Luxemburgo já no dia 27 de setembro, no Uni.Lu Opening Festival, em Esch.

"Sleepwalker 2019". Rapper Maz anuncia digressão que passa por Luxemburgo

Thomas Faber, conhecido como Maz, começou a fazer rap aos 15 anos, depois de ouvir a pista Ocean Wisdom "Walkin". Manteve sua paixão em segredo por alguns anos, até que mostrou a alguns de seus amigos o que fazia.

Nunca mais olhou para trás e agora é um dos nomes da cena rap e Hip-Hop luxemburguesa, com milhares de visualizações no Youtube e um álbum em seu nome.

O jovem artista anunciou recentemente uma nova digressão, a "Sleepwalker Tour 2019", onde irá actuar em França, Holanda, Bélgica, Espanha, Alemanha, Lituânia e, claro, Luxemburgo.



A digressão, que ele financiou através do crowd sourcing, começa a 13 de Setembro em Roubain, França, e irá promover o próximo EP do Maz, que partilha o mesmo título.



Veja as datas aqui: