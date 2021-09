Sacha Modolo vence terceira etapa do Skoda Tour

O italiano Sacha Modolo é o vencedor da terceira etapa da Volta ao Luxemburgo em bicicleta.

Skoda Tour

O italiano Sacha Modolo é o vencedor da terceira etapa da Volta ao Luxemburgo em bicicleta.

(Reportagem de António Torrado) - Esta tirada entre Mondorf-les-Bains e Mamer teve 189,3 quilómetros de extensão, com as maiores dificuldades nas subidas de Beaufort, de Broderbour e de Mariendallerhaff (8,27%).

Destaque para a fuga de seis ciclistas entre os quais o luxemburguês Alex Kirsch que venceu a primeira meta volante e aguentou bem as subidas. Os fugitivos a meio da etapa tinham três minutos e meio de avanço.

Cá para trás no pelotão, o português João Almeida vigiava de perto o suíço Mark Hirschi que ontem lhe tirara a camisola amarela por apenas quatro segundos.

A 70 quilómetros da meta, o grupo da frente ficou reduzido a cinco. A dez quilómetros do fim, o pelotão reagiu, foi reduzindo a diferença e a fuga terminou com a meta à vista.

No sprint final, vitória para o veterano italiano Sacha Modolo que não vencia uma etapa à quase quatro anos.

Com a chegada em pelotão, a classificação geral manteve o suíço Marc Hirschi com a camisola amarela e a camisola azul, da classificação por pontos, para o português João Almeida que mantém igualmente o segundo lugar, a apenas quatro segundos do líder.

Esta sexta-feira, a quarta e penúltima etapa do Skoda Tour marca o regresso do contrarrelógio, o que não acontece desde 2005. Uma etapa que, em princípio, será favorável a João Almeida.

A partida do primeiro ciclista de Dudelange está marcada para a 13h, com passagem por Kayl, Tétange, Rumelange e regresso a Dudelange. 25,4 km num percurso muito técnico e acidentado com em particular a subida ao conhecido Poteau de Kayl onde serão calculados os tempos intermédios.

Contrarrelógio Dudelange-Dudelange, uma etapa que promete ser decisiva na corrida pela camisola amarela e que a Rádio Latina vai acompanhar a par e passo.

