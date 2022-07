O objetivo do ministério é que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, possa aprender a língua luxemburguesa.

Site para cursos grátis de luxemburguês disponível na segunda semana de setembro

O objetivo do ministério é que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, possa aprender a língua luxemburguesa.

A anunciada plataforma de cursos gratuitos de luxemburguês deverá estar disponível na semana de 5 de setembro, segundo revelou à Rádio Latina o Ministério da Educação.



Como tinha sido anunciado em abril, o ministério decidiu criar uma plataforma destinada à aprendizagem da língua de Dicks. O portal vai chamar-se “Lëtzebuergesch léieren online” (“aprender luxemburguês online”, numa tradução livre para português) e, numa fase inicial, vai incluir módulos dos níveis A1 e A2, correspondentes ao quadro europeu comum de referência para as línguas. Depois disso, a ideia é alargar a oferta até chegar ao nível C1.

Além do alemão, francês, inglês e luxemburguês, o site vai estar disponível também em português para facilitar a navegação e a aprendizagem.

Sobre os conteúdos, haverá módulos formais sobre gramática, vocabulário ou pronúncia. Os alunos terão também à sua disposição uma parte mais informal, com informações sobre a vida cultural ou a atualidade do país. Uma terceira componente diz respeito a “módulos mais específicos sobre dezenas de temas académicos e profissionais”, de acordo com o Ministério da Educação.

O objetivo do ministério é que, com esta aposta em cursos online, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, possa aprender a língua luxemburguesa. A nova ferramenta de aprendizagem deverá incluir uma “rede social em linha que permitirá o contacto e troca de experiências entre alunos do mundo inteiro”.

