Entre 2012 e 2021, 2.729 sofreram ferimentos graves em consequência de acidentes de viação.

22 NOV 2022

Sinistralidade. Maioria dos acidentes ocorre no cantão de Esch-sur-Alzette

No mesmo período e pelo mesmo motivo, outras 9.669 pessoas ficaram ligeiramente feridas e 315 perderam a vida. As estatísticas do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) surgem no âmbito do Dia Mundial das Vítimas da Estrada que se assinalou no domingo.



A maioria dos acidentes rodoviários ocorre no cantão de Esch-sur-Alzette (3.027 acidentes). Mas foi no cantão de Wiltz que se registaram os acidentes mais graves resultantes numa taxa de mortalidade de 9%. O cantão de Vianden foi o que registou menos acidentes (entre 2012 e 2021), com 97 ocorrências.

Grande parte dos acidentes (49%) ocorrem no interior das localidades, 34% fora das localidades e 8% nas autoestradas. Os acidentes mais graves são aqueles em que há um impacto contra uma árvore. Em 47% deste tipo de colisão, há feridos graves a lamentar.

Outro dado do Statec a realçar e ao contrário do que se poderia pensar, não é nos meses de inverno que há mais acidentes nas estradas luxemburguesa, mas sim em junho e julho. O mês de fevereiro é o que regista menos acidentes. A velocidade é a causa principal dos acidentes graves ou mortais (27%), em segunda posição surge o consumo de álcool (14%).

Acidente de trânsito mortal entre Itzig e Contern

Um condutor de um veículo ligeiro morreu esta segunda-feira, no hospital, após um grave acidente na estrada regional CR226, entre Itzig e Contern.

Segundo um curto comunicado da polícia divulgado esta terça-feira, o acidente ocorreu por volta das 14h10 de ontem, quando o condutor, por motivos ainda não esclarecidos, atravessou a faixa no sentido contrário e chocou contra duas árvores. A vítima recebeu os primeiros socorros no local, mas acabaria por falecer no hospital.

No passado domingo, dia 14 de novembro, outro condutor perdeu a vida, na route de Broderbour, em Gilsdorf.

Bronquiolite. Ministra da Saúde visita Kannerklinik e recorre a reserva sanitária

A vaga de casos de bronquiolite surge após dois anos e meio de crise sanitária devido à covid-19 e que coloca o sistema de saúde, novamente, sob tensão. Razão que levou a ministra da Saúde, Paulette Lenert, a deslocar-se esta terça-feira até ao hospital pediátrico Kannerklinik, onde agradeceu “todos os profissionais de saúde, pelo seu empenho, na gestão da crise”.

Num comunicado, o Ministério da Saúde informa que a ministra deu o seu aval para que se recorra temporariamente à reserva sanitária para ter à disposição mais profissionais de saúde. Essa reserva sanitária foi criada durante a pandemia.

Até segunda-feira, 40 crianças estavam hospitalizadas com bronquiolite na Kannerklinik e cinco nos hospitais Robert Schumann.

Face a esta situação, que perdura há várias semanas, a direção do Centro Hospitalar do Luxemburgo criou uma célula de crise específica que tem analisado e avaliado a situação.

Nesse contexto foram colocados à disposição da pediatria, camas suplementares a fim de poder acolher mais crianças. Ao todo, foram preparados mais oito quartos que permitem acolher mais 16 pacientes.

Para otimizar o atendimento dos pacientes que não sofrem de bronquiolite, os diferentes hospitais do país estão em contacto permanente.

O Centro Hospitalar do Luxemburgo decidiu ainda anular temporariamente as intervenções cirúrgicas em pediatria que estavam programadas, mas que não eram urgentes, a fim de aliviar a pressão nos profissionais da saúde.



Bronquiolite. Bebés com menos de 3 meses devem evitar ir para a creche

Mesmo se adultos e crianças não apresentam, na maioria dos casos, sintomas, podem transmitir o vírus sincicial respiratório (VSR), que é o principal agente infecioso responsável pela bronquiolite nos bebés. O Ministério da Saúde alerta de novo, em comunicado, para a bronquiolite nas crianças com menos de dois anos. E, sublinha que é essencial que se volte a respeitar os gestos barreira, como aqueles definidos durante a crise sanitária da covid-19.

Para além de lavar regularmente as mãos com sabão, também se deve desinfetar brinquedos e evitar a partilha de biberões. O Ministério da Saúde recomenda ainda que os pais evitem deixar os bebés com menos de três meses na creche ou numa outra estrutura de acolhimento coletiva.

No final da semana passada, a clínica pediátrica Kannerklinik dava conta do internamento de 58 crianças, das quais 37 devido à bronquiolite. Oito crianças estavam nos cuidados intensivos.

VIH/Sida. Cerca de 15% dos infetados não sabem que têm o vírus

O Comité de Vigilância da Sida do Luxemburgo estima que 15% das pessoas portadoras do vírus da Sida não sabem que estão infetadas. Não sabem porque nunca fizeram o teste e sem diagnóstico não há tratamento antiretroviral. No mundo, essa taxa sobe para 36%.

Além disso, sem a despistagem há um risco acrescido de propagação do vírus, uma vez que a pessoa infetada pode não tomar as medidas de proteção adequadas para impedir a transmissão do VIH/Sida.

No Luxemburgo, as relações heterossexuais continuam a ser a principal via de transmissão do vírus. No ano passado, houve 46 novos casos diagnosticados.

Até ao próximo dia 28 de novembro decorre a Semana Europeia do Teste VIH e Hepatites que tem como objetivo encorajar as pessoas a realizarem um teste de despistagem.

Este ano, a campanha de sensibilização é focada nos mais novos, para que tomem consciência da importância da despistagem e que tomem a iniciativa de fazer um teste.

Entre esta terça-feira (22) e até ao dia 25 de novembro, o serviço móvel de despistagem da Cruz Vermelha vai estar presente no campus universitário de Kirchberg (11:30 até às 14:30) para que os estudantes possam fazer o teste. É gratuito e anónimo. A oferta também é válida para qualquer pessoa que deseja fazer o teste naquele local.

Os laboratórios Ketterthill, Bionext e os centros de análises da Zithaklinik também dão esta semana a possibilidade de aceder à despistagem anónima e gratuita.

Estrasburgo. Xavier Bettel nos 70 anos do Parlamento Europeu

O primeiro-ministro e ministro de Estado, Xavier Bettel, participa esta terça-feira na cerimónia solene do 70º aniversário do Parlamento Europeu, a ter lugar em Estrasburgo, França.

A primeira Assembleia Comum da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), de que o Luxemburgo foi um dos seis membros fundadores, decorreu em 1952, com 78 representantes nacionais. Mais tarde, com a abertura do espaço económico a mais países europeus, seria renomeado como Parlamento Europeu.

Atualmente é presidido pela italiana Roberta Metsola e conta com 705 deputados diretamente eleitos, incluindo os eurodeputados luxemburgueses Isabel Wiseler-Lima (CSV), Charles Goerens (DP), Mónica Semedo (independente), Marc Angel (LSAP), Christophe Hansen (CSV) e Tilly Metz (Verdes).

Petição Pública sobre dois dias de teletrabalho por semana vai a debate a 30 de novembro

A petição pública que reivindica dois dias de teletrabalho por semana para todos vai a debate a 30 de novembro no Parlamento. Uma petição que conseguiu angariar 13.892 assinaturas, sendo que o número mínimo de 4.500 assinaturas necessárias, para o tema ser debatido, foi atingido logo no primeiro dia da abertura da petição.

O documento reivindica dois dias de teletrabalho para todos, nomeadamente para os transfronteiriços. Durante a crise sanitária ligada à covid-19, muitas empresas recorreram ao teletrabalho. Uma medida que muitos querem manter, por questões ambientais, económicas ou ainda para uma melhor conciliação da vida privada com a vida profissional.

Os deputados das comissões parlamentares do Trabalho, da Segurança Social e das Finanças e os respetivos ministros vão ouvir a posição e argumentos da peticionária Katia Litim sobre esta questão.

Gasóleo está mais barato

O preço do gasóleo baixou 4 cêntimos esta terça-feira.

Este combustível custa aogra 1,69 euros por litro.

EXCLUSIVO LATINA Autarquia da capital volta atrás e mantém espaço associativo para cabo-verdianos

A burgomestre da Cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, revogou a ordem de despejo da sede da associação Amizade Cabo-verdiana, uma das coletividades cabo-verdianas mais antigas no Grão-Ducado.

A associação, com sede no n° 19 da rue Michel Welter, tinha recebido uma carta da comuna para abandonar aquele espaço, mas depois de uma recente visita ao local, Lydie Polfer garantiu aos responsáveis da associação que poderão continuar na sua sede, disponibilizada em 1983. Leia tudo aqui.

Carta de condução digital vai chegar ao Luxemburgo

O novo projeto de regulamentação que propõe uma versão digital da carta de condução foi aprovado em Conselho de Ministros. Desta forma, os condutores que não tenham a carta de condução em mão, poderão apresentar o formato digital às autoridades. Recorde-se que quem conduz sem carta no Luxemburgo está sujeito a uma multa de 24 euros e menos quatro pontos na carta.

Ainda não há data para o lançamento do formato digital. A intenção do atual executivo é acelerar a digitalização dos documentos no Grão-Ducado. A versão digital da carta de condução está incluída no projeto anteriormente anunciado pelo Governo de uma "e-wallet", ou seja, uma carteira eletrónica do Estado luxemburguês para documentos oficiais.

Inicialmente, vai incluir o bilhete de identidade e a carta de condução, libertando os cidadãos de terem de circular com os documentos mais importantes em formato "físico".

Brasil vai ter primeiro memorial em honra dos emigrantes luxemburgueses

A Prefeitura de Rio Negro, no Estado brasileiro de Paraná, vai inaugurar esta terça-feira um memorial em honra dos luxemburgueses que emigraram para aquela região do sul do Brasil.

Segundo a imprensa brasileira, a inauguração vai ser feita no âmbito das comemorações do aniversário daquela autarquia e será o primeiro memorial do género no Brasil, para reconhecer os luxemburgueses que criaram raízes no Estado do Paraná, mas também na vizinha Santa Catarina.

Tal como a Rádio Latina tinha dado conta em junho de 2021, o "Memorial do Luxemburgo" vai ficar situado no antigo Parque Bley, onde Nicolau Bley Neto (neto de Nicolas Bley, pioneiro da emigração luxemburguesa para o Brasil em 1828) construiu a primeira unidade de produção termoelétrica para a região.

UE apoia criação de zona de proteção na central nuclear de Zaporijia

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE) manifestou o seu “total apoio” para a criação de uma “zona de proteção” em redor da central nuclear de Zaporijia, na Ucrânia, após novos bombardeamentos no fim de semana.

A maior central nuclear da Europa está sob controlo das forças russas desde o início da invasão russa da Ucrânia. Moscovo e Kiev têm trocado acusações sobre a origem dos ataques ao redor do complexo ocorridos nos últimos meses.

O Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança referiu, através da rede social Twitter, que está “muito preocupado com o último bombardeamento no fim de semana na central nuclear de Zaporijia tomada ilegalmente”. Após uma inspeção realizada ontem por vários dos seus especialistas à central, a agência nuclear da ONU considerou que, apesar dos graves bombardeamentos, a central não enfrenta “preocupações imediatas de segurança”.

Alerta de tsunami depois de sismo registado perto das Ilhas Salomão

Um sismo de magnitude 7,3 na escala de Richter foi hoje registado perto das Ilhas Salomão.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu um alerta de tsunami para uma zona localizada a cerca de 300 quilómetros do epicentro do sismo, situado a 55 quilómetros de Honiara, a capital do arquipélago.

O arquipélago fica situado no chamado “anel de fogo” do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica, onde são registados milhares de sismos por ano, na maioria de magnitude fraca a moderada, e com mais de uma centena de vulcões ativos.

Mundial2022. Resultado e calendário desta terça-feira

Uma grande penalidade convertida por Gareth Bale permitiu ontem ao País de Gales empatar 1-1 frente aos Estados Unidos, em jogo da primeira jornada do Grupo B do Mundial2022 de futebol.

Com esta igualdade, a Inglaterra, que ontem goleou 6-2 o Irão, de Carlos Queiroz, fechou a primeira jornada do grupo na liderança, com três pontos, seguida por Estados Unidos e País de Gales, ambos com um, enquanto os iranianos são quartos, sem pontos.

No Grupo A, os Países Baixos entraram ontem a vencer ao baterem o Senegal por 2-0.

Com esta vitória, os Países Baixos alcançaram o Equador, que venceu o Catar no jogo inaugural também por 2-0, no topo do grupo, ambos com três pontos, enquanto o Senegal junta-se ao Catar nas duas últimas posições, sem qualquer ponto.

Portugal no Catar

A seleção portuguesa de futebol prossegue hoje a preparação para a estreia no Mundial, em novo treino em que Fernando Santos deverá contar com todos os jogadores no relvado, a dois dias do jogo com o Gana.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 17:00, no Estádio 974, em Doha.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Catar.

