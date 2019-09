/ 20:26

Após um interregno de três anos, a banda luxemburguesa The Disliked está de regresso com o álbum “Reaggae Rescue”. Um álbum, como o próprio nome indica, com uma forte vertente reaggae. Descubra alguns dos temas que compõem o último trabalho da banda no showcase do passado dia 20 de setembro, na Radio Latina.