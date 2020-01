Afro-House/Kuduro no universo musical de Sevendays.

Sevendays lança primeiro EP-Do Guetto

Sevendays é o nome artístico de David Tati, um jovem de origem angolana residente no Luxemburgo. Desde cedo sentiu "paixão" e aptidão para a música elegendo o Afro-House/Kuduro como forma de expressão artística.

Autor/compositor, Sevendays apresenta-se com um universo musical dançante e contagiante.

Após 10 anos de carreira como amador decidiu, através do Ep-"Do Guetto", editado em novembro do ano passado, afirmar-se como profissional no panorama musical do Luxemburgo.

O artista é o convidado do primeiro espaço entrevista/showvase de 2020, esta sexta-feira entre as 15h e as 16h. Acompanhe a prestação, ao vivo, de Sevendays na Radio Latina, através das frequências 91.7, 101.2, 103.1 e latina.lu.

Siga a atualidade do artista na sua página facebook Sevendays e no instagram: sevendays tai.