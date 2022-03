Em 2021, havia 4.430 empresas de construção e desse total as autoridades declararam falência a 126 empresas.

Economia

Setor da construção com menos falências durante a pandemia

A taxa de falência de empresas no setor da construção foi de 2,8% em 2021, ou seja, a mesma taxa do que em 2020. Ao contrário do que se poderia esperar, a taxa de falência foi menor do que antes da pandemia, já que em 2019 era de 3,8% e em 2018 era de 3%.



Os números foram apresentados pelo ministro da Economia, Franz Fayot, numa resposta parlamentar ao partido DP.

Segundo o Governante, as falências continuam a ter como principal razão a má gestão. Embora o setor da construção tenha sido afetado pelo encerramento obrigatório durante cinco semanas no início de 2020, mostrou resiliência durante toda a crise da pandemia.

Atualmente, e segundo Fraz Fayot, há mais falta de trabalhadores do que falta de trabalho.

O governante refere ainda na resposta parlamentar que o Ministério da Economia e o Conselho da Concorrência estão a trabalhar para introduzir um mecanismo de controlo de fusões e aquisições de empresas. Até final de março decorre a fase de consulta pública e os interessados poderão ​​apresentar as suas opiniões sobre este mecanismo de controlo.

