Atualidade em síntese 28 MAR 2023

Setor da construção civil luxemburguesa atravessa crise sem precedentes

É um cenário sombrio aquele que traça a Câmara dos Ofícios para o futuro do setor da construção no Luxemburgo.

Alerta para a “diminuição considerável do nível de atividade no ramo. Fala numa situação nunca antes vista no passado recente do setor.



Em causa está a inflação, a subida dos preços da energia, o aumento do custo dos materiais e salários e sobretudo o aumento das taxas de juro o que, segundo aquela câmara profissional, levaram a uma “redução maciça dos investimentos” em construções.

A organização alerta para o risco de o nível de atividade no mercado das novas construções vir a degradar-se ainda mais, o que afetará, em primeiro lugar, as profissões mais gerais do setor, mas também aquelas ligadas aos acabamentos, sejam ladrilhadores, pintores ou até eletricistas. Leia aqui o artigo na íntegra.

Manufatura e construção. Um quinto das vagas pede mestrado ou doutoramento

Os setores da indústria manufatureira, da construção e obras obras públicas preveem contratar 765 pessoas nos próximos dois anos. E para um quinto das vagas, é pedido mestrado ou doutoramento.

Os dados constam da sondagem feita anualmente pela Fedil, federação dos setores, na qual participaram 57 empresas. Sobre as qualificações mais procuradas pelas, o diploma de aptidão profissional lidera a lista, sendo a formação exigida em 44,2% das vagas. Depois aparecem o mestrado e o doutoramento, com 19,9%, a formação de técnico, com 12,9%, e a licenciatura, com 12,5%. Os níveis BTS e BAC são os menos procurados.

No que toca a mestrados e doutoramentos – as qualificações mais elevadas –, estes graus académicos são procurados sobretudo nas áreas da administração, gestão e comércio (39,8%) e também para cargos técnicos (33,1%).

Um terço dos trabalhadores prefere desemprego a infelicidade no emprego

Num contexto de incerteza económica gerada por diversas crises, os trabalhadores privilegiam a segurança do emprego, mas não a todo o custo.

No Luxemburgo, quase metade dos trabalhadores (46%) dizem-se dispostos a recusar um emprego que não lhes permita ter um bom equilíbrio entre vida profissional e vida privada. Um terço (31%) confia mesmo preferir o desemprego a ser infeliz no local de trabalho.

As conclusões são do Workmonitor, um estudo mundial da Randstad, empresa líder de serviços de recursos humanos. Segundo esta publicação, face ao aumento do custo de vida, 14% dos assalariados prevêem trabalhar mais para ter um ordenado mais elevado. Se isso não acontecer, equacionam despedir-se para melhorar as condições salariais noutra empresa.

Três quartos dos trabalhadores do Luxemburgo (78%) pensam que a sua situação financeira os vai impedir de ir para a reforma na altura em que o desejariam.

Comuna da cidade do Luxemburgo quer excluir mendigos das suas ruas

Está dado o passo na direção da proibição da mendicidade na cidade do Luxemburgo. O conselho comunal da autarquia validou o polémico regulamento. O projeto foi validado pelos dois partidos na governância local, o Partido Democrático (DP) e o Partido Crisão Social (CSV). A oposição votou contra.

A ideia é proibir a mendicidade entre as 7h e as 22h, em alguns locais da capital, tais como parques e praças, ou ainda as ruas mais frequentadas, como a zona da Gare e do centro.

Segundo o jornal Contacto, para o Déi Gréng, a proibição, que abrange também a mendicidade simples, “vai marginalizar ainda mais os mendigos” e quanto à mendicidade organizada, alega que essa questão mais não é do que “uma polémica eleitoral barata”.

A União Comercial da Cidade do Luxemburgo apoia a ideia, justificando que a mendicidade tem consequências pesadas na atratividade do centro da cidade. Segundo a organização, que emitiu um comunicado antes da votação, muitos visitantes já não vão às compras na capital devido à presença de mendigos.

30 km/h. “Probabilidade de sobreviver a um acidente é impressionante”

Para Paul Hammelmann, presidente da associação Segurança Rodoviária, são muitas as vantagens da redução do limite de velocidade nas localidades.

Escutado pela Rádio Latina, o responsável destacou a elevada probabilidade que um peão tem de sobreviver se for atropelado a 30 km/h. Número ronda os 95%, ao passo que se o acidente acontecer a uma velocidade 50 km/h a probabilidade desce para 65%.

Hammelmann acrescenta que o ângulo de visão quando se circula a 50 km/h é de 60 graus, disparando para 99 se a velocidade for de 30 km/h. A isto, vem ainda juntar-se as vantagens ecológicas: menos poluição e menos barulho. Razões para que a associação reivindique que a circulação no interior das aglomerações seja limitada a 30 km/h. Oiça aqui as declarações do presidente da Segurança Rodoviária.

Preços da habitação aumentaram 5,6% no quarto trimestre de 2022

Os preços da habitação (apartamentos e casas) aumentaram 5,6% no quarto trimestre de 2022 face a igual período de 2021.

Comparando com os trimestres anteriores do ano passado, trata-se de um abrandamento no aumento, sendo também a mais baixa taxa de variação anual desde o segundo trimestre de 2018, refere o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), no seu novo relatório, divulgado esta terça-feira.

Olhando para os preços durante todo o ano de 2022, os preços da habitação subiram 9,6% em comparação com o ano anterior. Antes disso, os aumentos anuais foram mais elevados, com 13,9% em 2021, 14,5% em 2020 e 10,1% em 2019. Nos apartamentos novos, o aumento no quarto trimestre foi de 9,4%, enquanto nas casas antigas a subida foi de 3,8%.

ADEM organiza feira de emprego sobre setor horeca no norte do Luxemburgo

A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) volta a organizar mais uma feira de emprego dedicada ao setor da hotelaria, restauração e cafetaria (horeca), mas desta vez na região norte. O evento é organizado esta terça-feira, das 9h às 13h, no centro “Aal Seeërei”, em Diekirch.

Ao todo, 30 empresas do setor vão estar à procura de candidatos, quer estejam inscritos na ADEM ou não, incluindo residentes da Grande Região.

A última feira de emprego do setor horeca juntou, no dia 27 de fevereiro, cerca de mil candidatos no Parc Hôtel Alvisse, em Dommeldange. Já na semana passada, a feira de emprego da ADEM dedicada ao setor da venda a retalho registou 450 candidatos.

Emprego continua a aumentar no Luxemburgo

O emprego progrediu no quarto trimestre do ano passado 0,8%, em comparação com o trimestre anterior. Olhando para um ano, o aumento é maior: 3,3%. É nos setores das finanças e dos seguros que se registou a maior progressão nesse período, +1,1%.

Feitas as contas, no final do ano, cerca de 473 mil pessoas tinham um contrato de trabalho no país. Os residentes tinham apenas mais 30.000 postos de trabalho do que os transfronteiriços.

A maioria das pessoas trabalhava no setor da Horeca e dos transporte.Note-se ainda que no Luxemburgo trabalham à volta de 195 mil mulheres e 278 mil homens.

Saiba como dar os parabéns a Guillaume e Stéphanie pelo nascimento do príncipe?

Quem quiser dar os parabéns a Guillaume e Stéphanie pelo nascimento do príncipe François poderá fazê-lo a partir de hoje.

Há duas opções: assinar um livro presencialmente, no posto de guarda do Palácio Grão-Ducal, das 9h às 12h e das 13h às 17h, entre hoje e quinta-feira. Se não puder deslocar-se ao local, pode optar por assinar um ‘livro digital’, disponível no site monarchie.lu. Leia aqui o artigo na íntegra.

População não aderiu à quarta vacina contra a covid-19

A segunda vacina de reforço contra a covid-19 não encontrou a adesão esperada pelo Ministério da Saúde, junto da população.

Cerca de 16 mil pessoas com mais de 80 anos aderiram à segunda vacina de reforço, o que representa uma taxa de vacinação de 63%. Estes dados foram avançados pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar.

Entre 70 e 80 anos, cerca de 21.000 pessoas quiseram ser inoculadas com a segunda vacina de reforço, o que representa à volta de metade das pessoas inicialmente visadas.

Nas faxas etárias abaixo dos 60 anos, a taxa de vacinação com a quarta dose da vacina desce para menos de 10%. A ministra da Saúde frisa que as autoridades recomendam a quarta dose a todas as pessoas com mais de 60 anos, e a partir dos 12 anos para as pessoas vulneráveis.

Homem de 71 anos encontrado morto em Esch. Filho colocado em prisão preventiva

O filho de um homem de 71 anos que em dezembro foi encontrado morto num apartamento em Esch-sur-Alzette, foi colocado em prisão preventiva.

Num comunicado enviado hoje às redações, o Ministério Público indica que a autópsia feita ao corpo da vítima concluiu que se tratou de uma morte violenta por asfixia. O Ministério Público adianta que, no âmbito da investigação, a Polícia Judiciária deteve duas pessoas, um homem de 34 anos e uma mulher de 49. Os dois foram ouvidos por um juiz de instrução na semana passada, dia 23 de março.

Neste momento, o homem detido está em prisão preventiva, acusado de parricídio, isto é, de ter matado o pai. As autoridades indicam que está acusado de ferimentos voluntários que levaram ao homicídio involuntário. No entanto, o facto de se tratar de um ascendente constitui uma agravante. A mulher, inicialmente detida, saiu em liberdade.





Ataque ao Centro Ismaelita em Lisboa faz dois mortos. Suspeito detido

Duas mulheres morreram e outras duas pessoas estão em estado grave após um ataque à facada no Centro Ismaili na Avenida Lusíada, em Lisboa. Segundo a imprensa portuguesa houve disparos durante a intervenção policial e o atacante foi levado para um hospital.

António Costa já expressou solidariedade para com a comunidade ismaelita e as famílias das vítimas mas recusou avançar quaisquer comentários sobre as potenciais motivações do ataque.

Atiradora que matou seis pessoas em escola de Nashville planeou outros alvos

O manifesto encontrado na casa da atiradora que matou ontem seis pessoas numa escola primária de Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, indica que outros locais seriam possíveis alvos.

O documento "mostra que ia haver um tiroteio em massa em vários locais, e a escola era um deles", afirmou o chefe da polícia de Nashville.

A atiradora, que matou três crianças e três adultos numa escola cristã particular, era uma antiga aluna do estabelecimento e terá planeado o ataque. Hale, de 28 anos não tinha registo criminal e entrou na escola com duas armas semiautomáticas e pelo menos uma pistola.

Zelensky e Agência Internacional Atómica preocupados com centrais nucleares

O chefe da agência de energia atómica da ONU alertou, numa reunião com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que a situação perigosa na maior central nuclear da Europa "não está a melhorar", devido aos combates na área.

Na reunião, o diretor-geral da Agência disse que a situação na central continua tensa por causa da forte presença militar em redor e que um apagão atingiu recentemente a instalação, algo que tem ocorrido desde que passou a ser dominado desde o ano passado pelas forças russas.

Os seis reatores da central de Zaporijia, no sudeste da Ucrânia, estão desligados e recebem a eletricidade necessária para evitar o colapso do reator.

Miguel Oliveira falha GP da Argentina de MotoGP por lesão



O piloto Miguel Oliveira (Aprilia) vai falhar o Grande Prémio da Argentina de MotoGP, segunda prova do Mundial de velocidade, devido à lesão contraída domingo na prova de abertura do campeonato, em Portimão.

A equipa não precisou quais as lesões que os exames revelaram mas, no domingo, aos jornalistas, o piloto luso de 28 anos admitiu que poderia ter lesionado os ligamentos da anca.

A lesão resultou do embate da Honda de Marc Márquez no início da terceira volta do GP de Portugal de domingo, quando o piloto português seguia na segunda posição da corrida.

