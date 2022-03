Um grupo de paraquedistas russos atacou um hospital militar em Kharkiv durante a madrugada.

Radio Latina 6 min.

Atualidade em síntese 02 MAR 2022

Sétimo dia de ataques. Russos garantem conquista de Kherson, separatistas bloqueiam Mariupol

Um grupo de paraquedistas russos atacou um hospital militar em Kharkiv durante a madrugada.

O exército russo garantiu hoje ter conquistado a cidade de Kherson, a norte da península da Crimeia.

Já os separatistas pró-russos em Donetsk afirmaram também hoje que bloquearam a cidade de Mariupol.

O líder da república, Deniye Pushilin, disse que estão agora a tentar que as forças ucranianas deponham as armas e criem um corredor humanitário para que os civis possam deixar a cidade.

A Comissão Europeia propôs hoje a ativação, pela primeira vez, da diretiva que permite conceder proteção temporária no bloco europeu a refugiados, dirigida aos ucranianos que fogem da invasão russa, bem como faixas de emergência em controlos transfronteiriços.

Um grupo de paraquedistas russos atacou um hospital militar em Kharkiv durante a madrugada, continuando, assim, ao sétimo dia, os ataques a estruturas civis na segunda maior cidade da Ucrânia. Ao final do dia de ontem, foi atacada também uma torre de televisão em Kyiv, numa tentativa da Rússia de cortar o acesso à informação.

Biden qualifica Putin de “ditador russo”

Joe Biden anunciou esta noite, no discurso do Estado da União, perante as duas câmaras do Congresso dos EUA, o encerramento do espaço aéreo norte-americano a todos aviões russos, e prometeu continuar a liderar uma ampla coligação internacional em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, num confronto apresentado como de democracias contra tirania.

O alvo de Biden foi Putin, a quem se referiu como o “ditador russo”, mas também toda a elite russa que sustentou e apoiou Putin ao longo dos anos. “Vamos atrás de vocês”, prometeu o presidente norte-americano. “

No seu primeiro discurso do Estado da União, Biden acabou por se focar no conflito da Ucrânia, fazendo um duríssimo ataque a Vladimir Putin e louvando a capacidade de coordenação de países de várias partes do mundo para impor sanções à Rússia e apoiar a resistência dos militares e do povo ucraniano.

Luxemburgo pronto a reforçar cooperação em matéria de defesa com a Alemanha

O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, encontraram-se ontem em Berlim para falar sobre as relações bilaterais dos dois países com enfoque na crise da Ucrânia e na transição energética para reduzir a dependência do gás e petróleo russos.

Em declarações aos jornalistas, Bettel voltou a condenar a invasão russa da Ucrânia afirmando que esta "é uma guerra contra a liberdade". Bettel defendeu ainda que "a determinação da NATO e da UE não devem ser subestimadas" e que só Putin é responsável pela guerra.

Segundo Bettel, o Luxemburgo está pronto a reforçar a cooperação em matéria de defesa com a Alemanha, e anunciou esta segunda-feira o envio de 100 sistemas de mísseis antitanque para a Ucrânia. O país defende a via diplomática com vista a uma desascalada da situação.

O primeiro-ministro luxemburguês instou, por isso, a França e a Alemanha a continuarem a ter um papel de liderança na manutenção dos canais diplomáticos com a Rússia.

Scholz, por seu lado, afirmou que as imagens horríveis vindas da Ucrânia são apenas o começo, e que Putin tinha tomado a decisão de invadir há muito tempo.

Ministra das Finanças e homólogos europeus discutem situação na Ucrânia

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, participa hoje na reunião informal de ministros das finanças europeus, através de videoconferência.

O ministério da tutela refere numa breve nota que os governantes vão trocar opiniões sobre os aspetos económicos e financeiros relacionados com a situação na Ucrânia.

Crise na Ucrânia. Caritas Luxemburgo já está na Moldávia

Após a invasão russa na Ucrânia, as organizações humanitárias têm-se mobilizado para ajudar as populações abrangidas.

Um médico da Caritas Luxemburgo está desde domingo na fronteira moldava, na capital Chisinau, para coordenar a ajuda da organização.

Para além de produtos de primeira necessidade, como alimentação, artigos de higiene ou ainda fraldas para bebés existe, segundo o médico, uma necessidade de apoio psicossocial e medical.

Para ajudar o máximo de pessoas, a Caritas Luxemburgo lançou um apelo a donativos, que pode ser feito através do site internet da organização (www.caritas.lu / IBAN LU34 1111 0000 2020 0000).

Também a Unicef Luxemburgo está preocupada com a situação das crianças nas regiões afetadas pela guerra. Segundo esta organização, perto de oito milhões de crianças estão em perigo, insistindo que os estabelecimentos de ensino devem ser espaços “seguros e invioláveis”.

As organizações Care, Cruz Vermelha do Luxemburgo ou ainda SOS Villages d’Enfants du Monde são outras organizações que estão a recolher donativos para ajudar a população ucraniana.

No resto da atualidade:

Acidente de trabalho mortal na floresta de Brandenburg

Uma pessoa morreu esta terça-feira à tarde num acidente de trabalho que ocorreu em Brandenburg, na comuna de Tandel.

Segundo as autoridades policiais, o acidente aconteceu por volta das 16h numa floresta. De acordo com os primeiros elementos do inquérito, um homem estava a trabalhar na floresta quando foi atingido por um ramo de uma árvore, tendo ficado gravemente ferido. O homem de 47 anos e residente em Heinerscheid acabou por falecer ainda no local do incidente.

A Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) esteve no local e o Ministério Público ordenou uma investigação e autópsia.

É possível fazer declaração de imposto com o novo assistente MyGuichet.lu

A plataforma MyGuichet.lu tem um novo assistente eletrónico que permite aos residentes e não-residentes fazer a declaração de imposto online.

O Ministério da Digitalização explica que este assistente guia o usuário de acordo com a sua situação pessoal e os dados inseridos.

Entre as vantagens, o assistente eletrónico introduz automaticamente as somas dos valores de determinados campos e mostra a lista de documentos obrigatórios a anexar.

Os documentos a anexar podem ser também adicionados ao processo através do aplicativo móvel MyGuichet.lu. Para isso é preciso selecionar a função "Adicionar um documento" no aplicativo e digitalizar o código QR exibido na tela do aplicativo.

Outra novidade é que também é possível, por exemplo, os filhos preencherem e assinarem a declaração de imposto em nome dos pais, através do seu próprio espaço privado em MyGuichet.lu. Os agentes fiduciários também podem fazer o mesmo em nome dos seus clientes.

Já os contribuintes que optem pela tributação coletiva têm a opção de assinar em conjunto a declaração por via eletrónica, com os respetivos certificados.

Redação Latina | Lusa | Foto AFP