Escutámos alguns utentes da estrada num vox pop que pode ouvir aqui e também durante o Linha Aberta de hoje sobre segurança rodoviária.

Sete anos de radares fixos. “Ainda há muita gente inconsciente”

Os primeiros dez radares fixos de controlo de velocidade entraram em funcionamento há precisamente sete anos. Hoje são 25, e até ao fim do ano o número subirá para 26, com a instalação de um novo aparelho em Saeul.



À margem do Linha Aberta de hoje da Rádio Latina, sobre segurança rodoviária, escutámos alguns condutores e utentes da estrada para saber que balanço fazem desta aposta do Governo para lutar contra a sinistralidade.

Sobre a redução do limite de velocidade nas localidades, de 50 para 30 km/h, proposta pela associação Segurança Rodoviária e também pelo partido LSAP, as opiniões dividem-se.

Sete anos depois, e além das duas dezenas e meia de radares fixos, o Luxemburgo tem também cinco radares inteligentes e quatro radares-semáforo. Os primeiros identificam a viatura pela matrícula e calculam a velocidade média a que o condutor circula, tanto ao entrar como ao sair do troço em questão, através de câmaras de infravermelhos e sistemas de deteção. Já os radares-semáfaro estão ligados a um semáforo e, além do excesso de velocidade, detetam eventuais infrações ao sinal vermelho.

Você, sente-se mais seguro nas estradas equipadas com semáforos? Já foi multado por um destes aparelho? Isso fez com que mudasse a sua condução? Participe no Linha Aberta desta quinta-feira, sobre sinistralidade rodoviária. Marque o 26 84 56 10 entre as 11h30 e as 12h.

Artigo: Diana Alves | Foto: Gerry Huberty