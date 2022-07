O desrespeito da ‘regra do trajeto mais curto’ está na origem da maioria das queixas.

Serviço dos Táxis recebe mais de 300 queixas por ano. Há sanções

O Serviço dos Táxis recebe entre 300 a 400 reclamações por ano por parte de clientes. Desde 2016, ano da última reforma do setor, que o Ministério da Mobilidade tem um serviço destinado a tratar as queixas dos utilizadores do transporte. E os clientes têm recorrido a ele.



Jean-Paul Graas, do Serviço dos Táxis, disse à Rádio Latina que, num ano normal – sem pandemia – são entre 300 a 400 as “reclamações devidamente formuladas” que lhes chegam às mãos.

A maior parte das queixas prende-se com o comportamento do condutor, nomeadamente com o desrespeito da ‘regra do trajeto mais curto’, que acaba por se refletir em preços mais elevados do que é suposto.

Nestes casos, a diferença de preço é calculada e a empresa é obrigada a reembolsar o cliente.

A lei prevê sanções administrativas para os condutores ou empresas que violam as regras em vigor de forma repetitiva ou que cometem infrações mais graves, como por exemplo circular sem a chamada ‘carta de condutor’, exigida aos taxistas.

Por ano, as autoridades suspende, em média, entre 10 a 15 ‘cartas de condutor’ e uma ou duas licenças, segundo Jean-Paul Graas.

Além de reclamações, o Serviço dos Táxis também está aberto a condutores e empresas, funcionando aqui como um canal de comunicação entre o autoridades e setor.

Note-se que as reclamações ou sugestões devem ser enviadas para reclamation@infotaxi.lu. O serviço pode também ser contactado através do número de telefone (+352) 247-74444. Já o atendimento nos balcões do Serviço dos Táxis (4, place de l’Europe, L-1499 Luxemburgo) faz-se através de marcação.

