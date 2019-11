É o sonho de qualquer fã da mítica série dos anos 90 e parece estar perto de se concretizar. Um novo episódio ou mesmo uma temporada inteira de 'Friends', com o elenco original, pode tornar-se realidade em breve.

Série 'Friends' pode estar mesmo de regresso

É o sonho de qualquer fã da mítica série dos anos 90 e parece estar perto de se concretizar. Um novo episódio ou mesmo uma temporada inteira de 'Friends', com o elenco original, pode tornar-se realidade em breve.

Segundo as revistas 'Hollywood Reporter' e 'Variety', os criadores da série e os atores estarão em negociações com a HBO Max, a nova plataforma da HBO, que será lançada em abril do próximo ano e que adquiriu, por mais de 380 milhões de euros, os direitos das 10 temporadas de 'Friends'.

Ainda que não haja confirmações, as notícias avançadas por aquelas duas conceituadas publicações parecem vir reforçar situações recentes que deixaram no ar uma possível reunião do grupo de amigos mais famoso da televisão.

A publicação de 15 de outubro no Instagram de Jennifer Anniston, que fazia de Rachel em Friends, ao lado de Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) aumentou as especulações sobre um possível regresso da série.

A imagem que Aniston escolheu para iniciar a sua presença naquela rede social causou um impacto tal que fez disparar o seu número de seguidores e levou que a conta ficasse bloqueada durante algum tempo, devido ao fluxo repentino de acessos dos utilizadores.

Mais tarde, a atriz explicou, no programa de Ellen DeGeneres que o encontro foi um jantar de amigos, mas não descartou totalmente a possibilidade de um novo projeto comum, adiantando que estariam a "trabalhar em algo".

25 anos renovados em sucessivas gerações de fãs

Este ano completaram-se 25 anos desde que a série foi para o ar. O primeiro episódio de 'Friends' foi emitido a 22 de setembro de 1994, nos Estados Unidos da América, e prolongou-se até 2004, em 10 temporadas.

A comédia, que se tornou numa das mais aclamadas de sempre da televisão, conta a história de seis amigos que estavam a começar a sua vida de adultos independentes, em Manhattan, Nova Iorque.

Apesar de ter terminado há 15 anos, os episódios de 'Friends' nunca saíram do ar, tendo sido reexibidos sucessivamente em diversos canais, em todo o mundo, renovando assim a base de fãs, que parece preparada para receber a versão madura deste grupo de amigos.

AT