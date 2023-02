Sequelas da vacina ‘anticovid’? Associação dos doentes quer indemnizações

A associação de defesa dos direitos dos doentes, a Patiente Vertriedung, quer indemnizações para os pacientes a quem foram diagnosticados problemas devido à vacinação contra a covid-19.

A associação de defesa dos direitos dos doentes, a Patiente Vertriedung, quer indemnizações para os pacientes a quem foram diagnosticados problemas devido à vacinação contra a covid-19.

A reivindicação está numa carta aberta dirigida ao primeiro-ministro, Xavier Bettel, aos restantes membro do Governo e à Câmara dos Deputados.



A Patiente Vertriedung pede também a criação de uma comissão de investigação independente, para analisar a pertinência e as razões científicas por detrás das medidas de luta contra a ‘covid’ que estiveram em vigor nos últimos três anos.

Cerca de 30.000 pessoas sofrem de doença rara

Estima-se que cerca de 30 mil pessoas sofram de uma doença rara no Luxemburgo. A nível mundial, cerca de 5% da população é afetada por uma doença rara. Muitas dessas doenças crónicas e progressivas são de origem genética. O Ministério da Saúde manifesta hoje o seu apoio aos doentes no âmbito do Dia Internacional das Doenças Raras que se assinala esta terça-feira. Note-se que uma doença é considerada “rara” quando atinge menos de uma em cada duas mil pessoas.

As pessoas que sofrem de doenças raras são confrontadas com dificuldades de aceder aos diagnósticos e à falta de tratamento e de apoio psicosocial adequado. Além disso, quando há tratamentos, estes são caros.

A Direção da Saúde vai promover uma conferência ditigal, no próximo dia 22 de março, às 14:00, durante a qual serão apresentados os trabalhos e projetos levados a cabo no âmbito do plano nacional das doenças raras.

Autocarros. Motoristas vão ter aplicação para sinalizar agressões

Os condutores de autocarro vão ter acesso a uma aplicação informática para sinalizarem eventuais agressões.

Num e-mail enviado à Rádio Latina, o diretor de comunicação da polícia, Frank Stoltz, adiantou que o “Ministério da Mobilidade está a implementar uma aplicação informática para permitir aos motoristas sinalizarem eventuais incidentes”.

O dispositivo deverá permitir determinar quais as linhas, locais e horários em que há mais risco de agressão, e organizar patrulhas policiais com base nessa informação.

No final de janeiro passado, Paul Glouchitski, secretário-sindical da LCGB para a secção dos transportes, disse numa entrevista à revista Paperjam que em 2022 foram registadas 86 agressões físicas em autocarros. Leia o artigo na íntegra.

Governo recua e suprime apenas uma linha de autocarro para zona industrial

Afinal, cinco das seis linhas de autocarros que servem zonas industriais não vão ser suprimidas. O Ministério da Mobilidade tinha a intenção de as abolir a partir de 12 de fevereiro, argumentando que o número reduzido de trabalhadores transportados não justificava a sua existência.

Os sindicatos protestaram e a central sindical LCGB pediu uma recontagem dos passageiros que os autocarros dessas linhas transportavam. O pedido foi aceite pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, e após nova contagem na semana passada, chegou-se à conclusão que a frequentação é mais elevada do que inicialmente avaliado.

A linha que vai deixar de existir é a 17U, que liga Clervaux a Hosingen/Stolzembourg. A LCGB saúda a reviravolta do Ministério da Mobilidade, considerando que foi salvaguardo o interesse dos trabalhadores.

Radares. 21% das multas de 49 euros ainda não foram pagas

Mais de 310 mil condutores foram multados no ano passado depois de terem sido ‘apanhados’ pelos radares de controlo de velocidade, espalhados pelo Luxemburgo. Para além de serem condutores infratores, muitos são também maus pagadores. É que 21% das multas de um montante de 49 euros ainda não foram pagas. Uma percentagem que sobe para 29% para as multas de 145 euros.

Dos mais de 310 mil veículos multados, 1.262 tinham matrícula de identificação portuguesa. Uma informação avançada pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, numa resposta parlamentar.

O radar fixo que mais condutores em excesso de velocidade tem ‘fotografado’ é o radar situado em Schieren, registando um pouco mais de 39.500 infrações em 2022. Relativamente aos radares inteligentes, que medem a velocidade média de circulação de um veículo num determinado troço, foi o do túnel Markusbierg a registar mais infrações: cerca de 74 mil.

Na resposta parlamentar do ministro Bausch fica-se ainda a saber que os 34 radares do país – fixos, móveis, nos semáforos e os inteligentes – têm um custo de manutenção para o Estado de 1,4 milhões de euros.

Inflação. Governo e parceiros sociais reúnem-se hoje

O Governo reúne-se esta terça-feira com os parceiros sociais. São reuniões para preparar a tripartida da próxima sexta-feira, 3 de março. Tripartida que, por sua vez, vai servir para discutir as medidas de apoio em vigor no âmbito da crise dos preços.

De acordo com uma nota do Ministério de Estado, o primeiro encontro do dia de hoje está marcado para as 14h, no Castelo de Senningen, com os representantes do patronato. Duas horas depois, no mesmo local, o Executivo reúne-se com os sindicatos.

No que toca ao encontro com as centrais sindicais, um dos grandes temas em cima da mesa será a adaptação dos escalões fiscais à inflação. Os sindicatos consideram que, se não houver uma atualização, a indexação salarial acaba por ter pouco efeito nas carteiras dos consumidores.

De acordo com a OGBL, num ordenado de cerca de 4.000 euros, por exemplo, um aumento bruto de 2,5% acaba por traduzir-se em cerca de 1,75% líquidos porque a tabela fiscal não tem acompanhado a evolução do custo de vida. A última vez que os escalões fiscais foram atualizados foi em 2017.

Vídeo em português explica como pedir os subsídios de vida cara e de energia

Um vídeo em português, divulgado pelo Ministério da Família e Integração, explica como pedir os subsídios de vida cara e de energia. Narrado e legendado em português, o vídeo explica, passo a passo, o que fazer para pedir uma daquelas ajudas, destacando alguns aspetos importantes como por exemplo o facto de o abono de família não ser tido em conta no cálculo dos rendimentos.

Sites que devem ser consultados, como obter os formulários a preencher, quem contactar em caso de dúvida ou que documentos anexar ao pedido são outras das informações abordadas no vídeo.

Se tenciona pedir estes subsídios, saiba que os formulários devem ser enviados ao Fundo Nacional de Solidariedade (FNS) até ao dia 31 de outubro de 2023. Os montantes dos subsídios variam consoante a composição do agregado familiar. Um agregado de duas pessoas, por exemplo, pode receber 2.065 euros de subsídio de vida cara e 250 de subsídio de energia.

Futuro reformado(a)? Comece a planear o que quer fazer

A tão esperada fase da reforma é muitas das vezes encarada com alguma incerteza, devido a uma série de mudanças, que envolvem trabalho, vida social, saúde e recursos financeiros.

Para apoiar as pessoas a prepararem-se para entrar nesta fase ou para ajudar a recentrar quem já está reforma, o centro de competências para pessoas idosas, GERO, está também disponível para a comunidade lusófona.

A Rádio Latina ouviu Laura Zuccoli, antiga presidente da ASTI agora reformada e formadora do GERO. Um dos primeiros conselhos que deixa é a preparação, se possível, com a elaboração de uma lista das coisas que se quer e podem ser feitas. Oiça aqui as declarações de Laura Zuccoli.

Atenção! Polícia alerta para novo esquema de chamadas fraudulentas

A polícia grã-ducal está a receber denúncias sobre chamadas telefónicas fraudulentas. O burlão faz-se passar por agente da polícia ou funcionário do Ministério Público para extorquir dinheiro às vítimas, afirmando que estas têm de pagar uma caução para libertar um dos seus familiares. Trata-se de uma fraude.

Mas há quem caia na ‘armadilha’. Segundo a polícia grã-ducal, as vítimas, sobretudo pessoas idosas, entregam objetos de valor, dinheiro ou ainda joalharia aos falsos políciais ou funcionários judiciais. Os burlões destemidos desclocam-se mesmo até à casa da vítima para recuperar a alegada caução.

A polícia, a verdadeira, sublinha que as autoridades não utilizam tais procedimentos para o pagamento de uma caução e muito menos por via telefónica. A polícia acrescenta que é importante alertar sobretudo as pessoas mais idosas para não entrarem neste esquema.

Luxemburgo contribui com 40 milhões de euros para as energias renováveis na UE

Luxemburgo e Finlândia participam num novo mecanismo de financiamento para impulsionar as energias renováveis na União Europeia (UE). O anúncio foi feito esta segunda-feira na reunião informal dos ministros da Energia da União Europeia que teve lugar em Estocolmo, capital sueca, e que contou com a presença do ministra da Energia luxemburguês, Claude Turmes.

Num comunicado, o Ministério da Energia informa que o Luxemburgo vai “contribuir” com 40 milhões de euros para o mecanismo. A Finlândia vai “acolher” o projeto que consiste em instalações fotovoltaicas com uma capacidade que pode chegar aos 400 Megawatt (MW).

O objetivo deste mecanismo para as energias renováveis é de tornar a Europa independente de países terceiros em matéria de energia.

Vinte e cinco soldados luxemburgueses em missão na Roménia

O Luxemburgo vai enviar este mês 25 soldados luxemburgueses para a Roménia, país vizinho da Ucrânia, em guerra há um ano devido à invasão russa.

Este anúncio foi feito pelo próprio primeiro-ministro, Xavier Bettel, esta segunda-feira, num encontro com o Presidente da Roménia, Klaus Iohannis, que esteve no Luxemburgo.

Segundo Bettel, este destacamento de militares na Roménia torna-se assim no maior que o Luxemburgo terá no estrangeiro. O primeiro-ministro sublinha que o “conflito na Ucrânia afeta toda a gente e que é preciso ser solidário”. Um argumento para explicar o destacamento de 25 soldados para a Roménia, país mais exposto às atrocidades da guerra na Ucrânia devido à proximidade geográfica.

Futebol. Luxemburgo-Portugal tem lotação esgotada

O jogo Luxemburgo-Portugal, que se realiza a 26 de março, no estádio do Luxemburgo vai ter lotação esgotada.

No site da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) pode ler-se que já não é possível adquirir bilhetes para assistir a este jogo de qualificação para o campeonato europeu de futebol, em 2024.

A partida que vai opor a seleção portuguesa, orientada pelo selecionador Roberto Martinez, aos ‘leões vermelhos’ de Luc Holz está marcada para 26 de março, com início às 20h45. A Rádio Latina vai transmitir o relato da partida.

Portugal e Luxemburgo integram o grupo J de qualificação para o Euro 2024, que se vai disputar na Alemanha.

Textos: Redação Latina | Lusa || Foto: Getty Images