Foram horas e horas de negociações durante três dias, mas Governo, sindicatos e patrões chegaram finalmente a um acordo de princípio sobre um pacote de medidas que visa limitar o impacto da crise energética e da consequente escalada da inflação junto do consumidor e das empresas.

Sem mexidas no ‘index’. Tripartida acorda redução do IVA e travões no custo da energia

O Ministério de Estado dá conta, em comunicado, que o aumento do preço do gás será limitado a 15% do preço atual. As pessoas que precisam de gasóleo de aquecimento também vão ver o preço diminuir 15 cêntimos por litro. Quanto ao preço da eletricidade, este simplesmente não vai aumentar para cidadãos e empresas.

As medidas decididas na reunião tripartida de concertação social devem entrar em vigor a 1 de outubro de 2022. (Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen)

Governo e parceiros sociais também decidiram baixar o IVA de certos produtos em um ponto percentual. A redução será temporária. Assim, a taxa dita normal do IVA passa de 17% para 16%, o IVA intermediário baixa de 14% para 13% e o chamado IVA reduzido cai de 8% para 7%.

Quanto ao subsídio energia, vai ser prolongado em 2023.

Este pacote de medidas de apoio às famílias e empresas deverá ter um impacto de 1,2 mil milhões de euros nos cofres públicos.

Estas medidas visam também travar a escalada da inflação. Com elas, o Governo espera limitar a indexação de salários e pensões a duas parcelas: uma em fevereiro de 2023 e outra em abril, consequência do adiamento decidido este ano. Sem elas, o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) prevê no cenário mais pessimista até cinco adaptações dos salários à inflação.

O acordo de princípio tem agora de ser validado em interno pelas diferentes partes para poder ser assinado na próxima semana e entrar em vigor a 1 de outubro próximo.

Luxemburgo tem novo site com informações para recém-chegados

O Ministério da Família e Integração apresentou um novo site com informações úteis para os recém-chegados ao Luxemburgo. Chama-se InfoLux.lu e, segundo o ministério, tem como objetivo fornecer um acesso rápido a informações sobre a vida quotidiana e facilitar a participação ativa no Grão-Ducado.

A plataforma tem vários espaços virtuais, incluindo o espaço “Descobrir o Luxemburgo”, que reúne links úteis sobre história, tradições, locais a visitar e os eventos mais marcantes.

O site disponibiliza ainda uma rubrica "Infocenter", com informações úteis sobre a vida quotidiana e a integração no Luxemburgo, e um “centro de conferências” virtual sobre temas como nacionalidade, empreendedorismo ou línguas do país.

Gasolina 95 e gasóleo estão mais baratos. Os preços da gasolina 95 octanas e do gasóleo baixaram esta quarta-feira.

A gasolina sem chumbo 95 desceu 2,7 cêntimos e custa agora 1,613 euros por litro.

O gasóleo diminui 3,3 cêntimos e passa a custar 1,749 euros por litro.

Alzheimer. Mais de 7.500 pessoas sofrem de demência no Luxemburgo

Mais de 50 milhões de pessoas sofrem de demência a nível mundial. No Luxemburgo, são mais de 7.500 pessoas que sofrem desta patologia, o que equivale a 1,15% da população do Grão-Ducado. Um número em constante progressão, que coincide com o envelhecimento da população. Dados avançados pela Associação Alzheimer do Luxemburgo (ALA) no âmbito do Dia Munidal da Doença de Alzheimer, que se assinala esta quarta-feira.

Para assinalar este dia, a associação organiza no sábado (24) uma ação de sensibilização na Cidade do Luxemburgo. “Memory Walk” é uma marcha que parte da praça Clairefontaine, e que este ano tem como mote, mostrar a solidariedade para com as pessoas que sofrem de demência.

Dificuldades de concentração ou perda de memória das coisas mais recentes podem ser sinais de Alzeimer, pelo que é recomendado consultar um médico nestes casos.

Parlamento debate maternidade e urgência pediátrica no norte do país

A petição pública que exige maternidade e urgência pediátrica abertas 24 horas por dia, todos os dias, no norte do Luxemburgo, vai ser discutida hoje no Parlamento.

O documento recolheu mais de 4.600 assinaturas, número que permite que o peticionário defenda a sua proposta na presença dos deputados e ministros com as pastas competentes, nomeadamente a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Esta petição foi criada em junho, após a notícia do fecho da maternidade em Ettelbruck, por falta de pediatras especialistas em neonatologia para garantir os serviços de urgência nos partos.

O documento defende que “para evitar desfechos trágicos é essencial haver uma maternidade e uma urgência pediátrica 24 horas por dia” na zona norte do país, uma vez que “a viagem para o centro da Cidade do Luxemburgo pode ser longa em casos extremos”.

Ucrânia. EUA e NATO veem referendos pró-russos como prova de fraqueza de Moscovo

Os Estados-Unidos e a NATO disseram que a convocação de referendos sobre a anexação das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, e das administrações de Kherson e Zaporijia, na Ucrânia, é sinal de fraqueza da Rússia.

Para Washington, a convocação dos dois referendos separados é um sinal de fraqueza russa na Ucrânia e a NATO disse que podem constituir uma “nova escalada da guerra”, para esconder debilidades das forças militares russas.

Os territórios separatistas pró-russos da região de Donbass, na Ucrânia, vão realizar de 23 a 27 de setembro referendos para decidirem sobre a sua anexação pela Rússia, anunciaram ontem as autoridades locais.

Ronaldo assume que quer disputar Euro2024

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo foi na terça-feira distinguido na gala Quinas de Ouro 2022, juntamente com os treinadores José Mourinho e Abel Ferreira, e assumiu o desejo de estar presente no Mundial2022 e no Euro2024.

O ponta de lança luso, de 37 anos, tornou-se no maior goleador a nível internacional a 01 de setembro de 2021, então ao ultrapassar a cifra dos 109 golos do já retirado iraniano Ali Daei, no encontro com a República da Irlanda, no Estádio Algarve, onde anotou um ‘bis’ na reta final do encontro da fase de qualificação para o Mundial2022.(Foto: FPF)

O avançado dos ingleses do Manchester United, que recebeu o prémio por se ter tornado no maior goleador de seleções, garantiu que o seu caminho "ainda não terminou", pelo que quer participar no Mundial do Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro, e no Euro2024, na Alemanha.

"O meu caminho ainda não terminou, vão levar um bocadinho mais de carga do Cris. Sinto-me ainda motivado, a minha ambição está lá em cima. Estou numa seleção com muitos jogadores jovens com um futuro extraordinário. Quero continuar a fazer parte [da seleção] no Mundial [do Qatar] e no Europeu [de 2024], assumo já. Já tinha saudades de receber um prémio", manifestou o ‘capitão’ da equipa principal das ‘quinas’, pela qual contabiliza um total de 117 golos em 189 jogos.

UEFA afasta Rússia do Euro2024

A Federação Russa de Futebol (RFU) anunciou, que "não estará presente no sorteio da fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024, que vai realizar-se a 9 de outubro, em Frankfurt".

A razão está relacionada com a decisão tomada pela UEFA, em fevereiro, de suspender a participação das seleções e clubes russos nas competições por si organizadas.

Na base da decisão do organismo que rege o futebol europeu está a invasão levada a cabo pelas forças militares russas à Ucrânia, que, recorde-se, também já tinha levado ao afastamento da seleção dos playoffs de qualificação para o Campeonato do Mundo deste ano.

Liga Nações. Portugal deverá contar com todos os convocados no segundo treino

A seleção portuguesa de futebol prossegue hoje a preparação para o quinto e penúltimo encontro do Grupo A2 da Liga das Nações, ante a República Checa, num apronto em que Fernando Santos deverá contar com todos os convocados.

Concluídas quatro jornadas da Liga das Nações, Portugal está no segundo posto do Grupo A2, com sete pontos, depois de ter superado a Suíça (4-0) e a República Checa (2-0), em Lisboa, empatado em Sevilha, com a Espanha (1-1), e perdido em Genebra, perante os helvéticos (1-0).

A formação das ‘quinas’, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à ‘final four’ da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

