Selena Gomez leva a irmã mais nova à estreia de “Frozen 2”

E as duas foram vestidas de igual, numa criação do famoso estilista Marc Jacobs, como se fossem duas princesas do gelo.

Selena Gomez pode orgulhar-se de ser uma boa irmã mais velha. A cantora norte-americana compareceu na pré-estreia do filme de animação da Disney, 'Frozen 2', mas levou uma convidada muito especial, a sua irmã Gracie, de seis anos.

O filme passou no Dolby Theatre, em Hollywood, e as irmãs Gomez deram nas vistas. O próprio filme fala da relação de duas irmãs, Anna e Elsa e, no mesmo espírito, Selena e Gracie protagonizaram vários momentos de ternura no tapete vermelho.

A cantora partilhou no seu perfil de Instagram várias fotografias. Afinal, escreveu na brincadeira espera-se que "seja oficialmente a melhor irmã mais velha". A verdade, contou orgulhosa, a pequena Gracie "estava radiante”.

Outros nomes de Hollywood que dão voz às personagens do filme também estiveram presentes no evento, como Kristen Bell, Josh Gad, Evan Rachel Jonathan Groff ou Sterling K. Brown.



Veja o trailer oficial de 'Frozen 2' abaixo.



Polémica esquecida

A estrela mostrou estar numa boa fase e já ter esquecido a polémica que envolveu a sua nova música 'Lose You To Love Me'. Alegadamente, Selena escreveu esta canção como um testemunho real do final conturbado do seu relacionamento com o cantor Justin Bieber. O lançamento da música aconteceu poucos tempo depois do casamento de Bieber com Haley Baldwin e deu muito que falar.

Festa Frozen 2 no Luxemburgo

A magia do lançamento da Disney chega ao Luxemburgo já no final do mês. Nos dias 23 e 24, Frozen 2 estreia nos cinemas Kinepolis que prometem proporcionar uma tarde diferente para toda a família, com o 'Frozen Party'.

Para além de três sessões do filme, (11h00, 14h00 e 16h30) vai haver também algumas surpresas para os mais pequenos, como maquilhadores, balões, artesanato, animações e até um castelo insuflável.

Dia 23, sábado, a sessão será no Kinepolis Kirchberg e domingo, 24, acontece no Kinepolis Belval. Para ter mais informações consulte aqui.