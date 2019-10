A nova canção da ex-namorada está a ser vista como um ataque ao músico e ao seu casamento com Hailey Baldwin. A mulher de Bieber já respondeu.

Radio Latina 1

Selena Gomez lança música sobre Bieber e irrita mulher do cantor

A nova canção da ex-namorada está a ser vista como um ataque ao músico e ao seu casamento com Hailey Baldwin. A mulher de Bieber já respondeu.

A nova música de Selena Gomez está a deixar a internet ao rubro. Além de marcar o regresso à música da popular cantora e atriz, o tema, chamado 'Lose You To Love Me' está a ser interpretado como uma resposta de Selena Gomez à forma como o seu relacionamento com Justin Bieber terminou. E um ataque ao seu casamento. Afinal, Justin Bieber pediu a modelo Haley Baldwin em casamento, apenas dois meses depois de terminar a relação com Selena.



A música, lançada esta quarta-feira, 23 de outubro, inclui frases que estão a ser vistas pelos fãs, como sendo dirigidas ao ex-namorado.

"Em dois meses substituíste-nos, como se fosse fácil” ou “Precisei de te perder para me amar” são algumas das frases que se podem ouvir na canção.

Selena e Bieber quando namoravam.

Selena e Justin Bieber terminaram o namoro em maio de 2018. Dois meses depois o cantor pediu Hailey Baldwin em casamento e o casal deu o nó este ano.

Sobre a nova música, que serve de single de apresentação ao seu novo disco, a própria Selena Gomez diz que se relaciona com situações da sua vida, ocorridas nos últimos anos.

Bieber e Haley no dia do seu casamento.

"Esta canção foi inspirada em muitas coisas que aconteceram na minha vida desde que lancei o meu último álbum. Quero que as pessoas sintam esperança e saibam que podem sair do outro lado mais fortes e numa versão melhor delas próprias".



A resposta indireta de Hailey Bieber

Depois de a música ser lançada muitos especulam sobre reacções do casal Bieber e, tal como foi feito com a letra da canção de Selena, há quem não perca tempo a ver sinais em publicações nas redes sociais de Hailey Baldwin, por exemplo.

O casal conheceu-se muito novo, com 14 anos e tornaram-se amigos desde essa idade.

A modelo partilhou nos seus stories do instagram a imagem, captada por uma terceira pessoa, de um copo de batido onde se pode ler "jealous" (ciumento ou ciumenta, em inglês).



O storie que Hailey colocou na sua conta e que é visto como resposta à música de Selena.

Ana Tomás