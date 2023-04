A capital vai ter mais 21 câmaras de vigilância. Atualmente tem três. A decisão foi tomada no último Conselho Comunal da cidade do Luxemburgo.

Segurança. Cidade do Luxemburgo vai ter mais videovigilância

A capital vai ter mais 21 câmaras de vigilância. Atualmente tem três. A decisão foi tomada no último Conselho Comunal da cidade do Luxemburgo.

O boulevard Royal, a parte superior da Grand-rue, a rue Aldringen e parte da rue de la Post são alguns dos locais escolhidos para instalar estes dispositivos. Segundo a burgomestre da capital, Lydie Polfer (na foto), as estatísticas da polícia mostram que é sobretudo nestas zonas que ocorrem mais infrações.



Para Lydie Polfer, este sistema de videovigilância pode "ter um efeito preventivo", evitar assaltos e violência e, no caso de haver algum delito, as câmaras permitem identificar "mais rapidamente os agressores e simplificar o trabalho da polícia"

Até "julho, início do verão", a autarquia espera que todas as câmaras sejam instaladas, cabendo ao Ministério da Segurança Interna essa instalação. Note-se que a autarquia da capital voltou a contratar recentemente agentes de segurança privada e tem sido alvo de críticas por querer proibir a mendicidade nalgumas ruas.

Menos autorizações de construção em 2022

As 102 comunas do país emitiram no ano passado 4.709 autorizações de construção de alojamentos. Menos um quarto do que no ano anterior (-23%), segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec).

Embora 2021 tenha sido um ano excecional, com a emissão de um grande número de licenças para construir (6.105), comparando com o período pré-covid, a conclusão é a mesma: em 2022, as comunas não concederam muitas autorizações para a construção de habitações. Fazendo a comparação com 2016, a diminuição de pedidos é de 16%.

A razão é conhecida: os pedidos para construir diminuíram devido à crise inflacionista, com taxas de juro elevadas e os preços das construções a aumentarem.

Repartindo geograficamente, foi na cidade do Luxemburgo que se constatou uma maior diminuição de autorizações de construção, passando de 1.701, em 2021, para 772, em 2022.

Numa nota divulgada esta semana, a Câmara dos Ofícios lembra as regras das férias coletivas, disponibilizando também o calendário dos períodos de descanso dos trabalhadores em 2023. No que toca ao ramo da construção e engenharia civil, o último dia de trabalho será a 27 de julho. No dia 28 entram de férias e só recomeçam a trabalhar a 21 de agosto. No inverno, estarão de férias de 23 de dezembro a 10 de janeiro de 2024.

Já os instaladores sanitários, de aquecimento ou de ar condicionado têm também de obedecer a um período de descanso fixo, mas apenas no verão. Este ano, estarão de férias de 7 a 27 de agosto. Leia aqui o artigo na íntegra.

Comunais 2023. Recenseamento. Mudei de comuna. E agora?

Contagem decrescente para o encerramento dos cadernos eleitorais com vista às comunais dejunho. Se ainda não se inscreveu, tem até às 17h do dia 17 de abril para fazê-lo. Porém, se estava recenseado e mudou de comuna, não se preocupe. Continua inscrito nas listas.

A lei eleitoral estipula que “em caso de mudança para uma outra comuna, seja qual for o período do ano, a transferência do direito de voto para a nova comuna é obrigatória”. Essa transferência é feita automaticamente pelas administrações comunais.

O burgomestre da comuna inicial notifica a alteração de morada à nova comuna, o que evita que o eleitor tenha de voltar a inscrever-se. Leia aqui o artigo na íntegra.

"Business Events 2030". Luxemburgo com nova aposta no turismo de negócios

O ministro do Turismo, Lex Delles, aposta num novo segmento de eventos empresariais para o Luxemburgo, chamado "Eventos Empresariais 2030".

O objetivo é fazer do Grão-Ducado um dos 50 melhores destinos do mundo para a organização de eventos internacionais.

Entre os eventos esperados para reforçar o turismo de negócios no país estão incluídos conferências, congressos, convenções, exposições, feiras comerciais, eventos empresariais e eventos especiais.

Abril é o mês do donativo da Cruz Vermelha

Cerca de dois mil voluntários da Cruz Vermelha vão andar este mês de abril de porta em porta. O objetivo é angariar fundos para apoiar as atividades da organização de cariz humanitário.

Segundo a organização, os mais vulneráveis precisam de apoio, sobretudo devido às crises sucessivas dos últimos anos. Para além de combater a precariedade no Luxemburgo, a Cruz Vermelha ajuda os povos em situação de fragilidade, estando presente em países como Ucrânia, Turquia e Síria.

As ações da Cruz Vermelha podem também ser apoiadas a qualquer momento, em www.moisdudon.lu.

Segundo teste nacional. Sirenes vão soar e vamos receber uma mensagem

As sirenes vão soar esta segunda-feira em todo o território luxemburguês e vamos receber uma mensagem. Trata-se do segundo teste nacional do sistema de alerta em caso de desastre. Serão usados todos os canais de comunicação do Governo. Sirenes, SMS e aplicação móvel GouvAlert.

Visto que se trata de um teste nacional, a ideia é tentar chegar ao maior número possível de cidadãos. No entanto, os ministérios do Estado e do Interior lembram que nem todas as pessoas receberão a mensagem ao mesmo tempo.

Domingo caótico nas estradas luxemburguesas

Domingo caótico nas estradas luxemburguesas. Nove pessoas ficaram feridas em acidentes de viação. Três deles resultaram de uma colisão entre dois veículos na A7 perto de Lorentzweiler, no sentido da capital, ao final da manhã de ontem.

Por volta da uma e meia da tarde, um choque entre dois carros, em Bockholtz, causou quatro feridos.

Duas horas depois, em Ell, o embate de um automóvel contra uma árvore fez um ferido e minutos mais tarde uma outra pessoa ficou ferida quando o carro embateu contra uma barreira em Waldbillig.

Exposição sobre Agustina Bessa-Luís na Universidade do Luxemburgo

A Universidade do Luxemburgo acolhe até 31 de maio, uma exposição sobre a vida e obra de Agustina Bessa-Luís. A mostra é constituída por 22 painéis ilustrados com fotografias da vida de Agustina Bessa-Luís, de extratos da sua obra e de referências cinematográficas baseadas nas suas obras.

A exposição decorre no âmbito do centenário do nascimento da romancista portuguesa e é concebida pela escritora Inês Pedrosa e pelo realizador João Botelho, em parceria com a Câmara Municipal de Póvoa de Varzim e o Instituto Camões.

A exposição está patente ao público no salão do 3º andar da Maison du Savoir, no Campus Belval, em Esch-sur-Alzette.

Pelo menos dois mortos em vários tiroteiros no sul de França

Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas, na noite de domingo, na sequência de vários tiroteios em Marselha, no sul de França.

Fontes policiais disseram ao canal de televisão BFMTV que houve três tiroteios, um deles na zona de Castellas, onde duas pessoas foram mortas a tiro e duas ficaram feridas, uma delas em estado crítico.Na sequência de um segundo tiroteio, que ocorreu no bairro de Les Aygalades, no norte da cidade, dois homens foram transportados para o hospital com ferimentos de bala.

O terceiro tiroteio, na zona de La Joliette, fez pelo menos três feridos, de acordo com o mesmo canal. Outro incidente semelhante registou-se no sábado, ferindo um total de quatro pessoas.

Conservadores vencem legislativas na Finlândia seguidos pelo partido da extrema-direita

Os dois principais partidos da oposição na Finlândia, o Kokoomus (conservador) e os Verdadeiros Finlandeses (extrema-direita), venceram as legislativas de domingo, derrotando a primeira-ministra social-democrata Sanna Marin.

O partido conservador obteve 20,8% dos votos e 48 dos 200 lugares no parlamento, mais dez do que nas eleições anteriores. Um avanço que, mais uma vez, faz dos conservadores o maior partido da Finlândia 12 anos depois, e vai permitir-lhes liderar as negociações para formar o próximo executivo de coligação.

O partido já indicou querer negociar com todas as partes, independentemente da ideologia.

Grupo paramilitar russo Wagner diz controlar Bakhmut, Kiev nega

O grupo paramilitar russo Wagner afirmou hoje ter tomado a cidade de Bakhmut.

Algumas horas antes, a defesa ucraniana tinha afirmado o contrário.

Bakhmut, uma cidade de cerca de 70 mil habitantes antes da guerra, tem sido palco de combates durante meses. Devido à duração da batalha e às pesadas perdas sofridas por ambos os lados, a cidade tornou-se o símbolo da luta entre russos e ucranianos pelo controlo da região industrial de Donbass.

Liga BGL sem mudanças na liderança

A 23a jornada da Liga BGL de futebol não teve grandes mudanças na tabela classificativa. Na liderança e nos últimos lugares continua tudo igual.

O líder, Hesperange, foi vencer o Mondorf por 4-0 e o perseguidor, F91 Dudelange, repetiu o mesmo resultado no terreno do Differdange, enquanto o Niederkorn foi derrotar o Rancing por 2-1.

Nos outros embates, o Mondercange venceu o Hostert por 1-0, o Strassen venceu a Jeunesse por 2-1, o Etzella perdeu em casa, por 5-1, contra o Rosport, o Titus Pétange derrotou o Wiltz por 2-1 e o Fola ganhou ao Käerjeng por 3-2.

O Hesperange lidera o campeonato com 60 pontos, o F91 Dudelange tem 57 e o Niederkorn 51. O Etzella é último, com 12 pontos.

Futebol. Troisvierges tem treinos à ‘moda do Porto’

A academia de futebol 'Dragon Force', ligada ao FC Porto, começou esta segunda-feira o seu estágio no Grão-Ducado, mais precisamente nas instalações do Racing FC Troivierges.

Até ao dia 7 de abril, dois treinadores do FC Porto vão estar a orientar perto de 60 crianças e jovens dos 5 anos aos 15 anos, de ambos os sexos.

Este regresso ao Luxemburgo é mais uma oportunidade para os jogadores da academia, adeptos e jogadores do Luxemburgo conhecerem a filosofia do FC Porto e a metodologia das escolas de futebol Dragon Force.

Benfica, FC Porto e Braga ganham respetivos jogos

Na primeira liga portuguesa de futebol, Benfica, FC Porto e Braga ganharam ontem os respetivos jogos da vigésima sexta jornada.

As águias derrotaram o Rio Ave por 1-0, o FC Porto venceu o Portimonense também por 1-0 e o Braga ganhou por 2-1 no terreno do Chaves. Ontem jogaram também Marítimo e Boavista, embate que terminou com a vitória dos madeirenses por 4-2.

O Benfica lidera o campeonato, seguido de FC Porto, Braga e Sporting. A ronda fecha hoje com o Famalicão-Arouca, às nove e um quarto da noite.

