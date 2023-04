Se preenche os requisitos para participar nas eleições comunais de junho, recenseie-se. Ainda vai a tempo. O prazo termina na próxima segunda-feira.

Comunais 2023

Se pode votar, recenseie-se. Há quem não tenha esse direito

As comunais de junho serão as primeiras eleições no Luxemburgo abertas a todos os estrangeiros, independentemente de há quanto tempo vivem no país. Mas, mesmo assim, há quem não tenha direito de voto.



Motivos para não ter medo do voto obrigatório Se não se recenseia por causa do voto obrigatório, damos-lhe quatro razões para não se preocupar com esta particularidade da lei eleitoral luxemburguesa.

Segundo a lei em vigor, estão excluídos do eleitorado os indivíduos condenados a uma pena criminal e as pessoas condenadas a uma pena correcional, às quais o tribunal tenha ainda decidido retirar o direito de voto. A Rádio Latina tentou apurar quantos dos reclusos detidos nas prisões luxemburguesas estão excluídos do direito de voto no próximo dia 11 de junho, mas o Ministério da Justiça diz não dispor desses dados.

Além dos condenados, também não podem votar os cidadãos maiores de idade acompanhados, isto é, que se encontrem sob tutela.

Segundo a informação disponibilizada no site MyGuichet, estas pessoas são automaticamente retiradas das listas eleitorais. Nos anos de eleições, as comunais verificam as listas e enviam uma carta às pessoas excluídas do voto, explicando o porquê de não constarem nos cadernos eleitorais.

Todos os outros cidadãos com mais de 18 anos, estrangeiros ou não, podem e devem ir às urnas no dia 11 de junho. Basta estarem inscritos nos cadernos eleitorais, algo que podem fazer até às 17h do dia 17 de abril.

Artigo: Diana Alves | Foto: Chris Karaba