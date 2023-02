Se não ganhar as eleições legislativas de outubro, Luc Frieden, cabeça de lista nacional do Partido Cristão Social (CSV), não abandonará a bancada da oposição.

Legislativas 2023

Se não ganhar, desta vez Luc Frieden ficará na oposição

Se não ganhar as eleições legislativas de outubro, Luc Frieden, cabeça de lista nacional do Partido Cristão Social (CSV), não abandonará a bancada da oposição.

Frieden foi um dos políticos que durante o fim de semana passaram pelo estúdio móvel da Rádio Latina no Festival das Migrações. Questionado sobre qual será o seu papel se o CSV não ganhar em outubro, o antigo ministro das Finanças, garantiu que os cristão-sociais cumprirão o seu papel na oposição. E que também ele o fará.



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Luc Frieden é cabeça de lista nacional do CSV As próximas eleições legislativas realizam-se a 8 de outubro.

Luc Frieden abandonou a política pouco tempo depois das legislativas de 2013 ganhas pelo CSV. Mas o maior partido do país foi ‘empurrado’ para a bancada da oposição devido à inédita coligação entre liberais (DP), socialistas (LSAP) e ecologistas (Déi Gréng). Muitos foram os que acusaram Frieden de abandonar o partido num dos seus momentos mais difíceis.

Após um afastamento político de cerca de dez anos, Frieden diz que regressa por causa da “situação extremamente grave” que se vive no Luxemburgo e na Europa devido à guerra na Ucrânia e à crise dos preços.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O candidato cristão-social a primeiro-ministro diz que está na hora de uma mudança, considerando que o Governo já “perdeu o fôlego e a energia”.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Quanto ao programa do CSV para as próximas legislativas, o cristão-social destaca a coesão social e o poder de compra como as principais prioridades. Diz querer diminuir o fosso entre ricos e pobres.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Luc Frieden é o cabeça de lista do Partido Cristão Social às próximas eleições legislativas, que se realizam a 8 de outubro.

Artigo: Susy Martins com Diana Alves | Foto: Anouk Antony