Férias

Se ainda não reservou estacionamento no Findel, poderá ser tarde demais

Vai viajar de avião nos próximos dias e quer deixar o carro no Aeroporto do Luxemburgo? Se ainda não fez a sua reserva, saiba que será muito difícil arranjar lugar nos parques mais próximos do Findel. A Rádio Latina fez uma simulação de reserva para os próximos dias e a maioria dos lugares aparece como “sold out”.

Segundo a nossa simulação, as famílias que vão aproveitar para ir de férias durante o período das férias coletivas do setor da construção, por exemplo, já não vão conseguir deixar o carro no aeroporto durante essas três semanas. Neste momento, todas as opções que verificámos para o período de 29 de julho a 21 de agosto estão esgotadas. Seja no parque Economy (Parking M) no Holiday (Parking E), no Open Air (Parking F) ou no Indoor (Parking A/B -1/-2), não há vagas.

No entanto, se a partida acontecer nos dias seguintes ao arranque das férias coletivas do setor ainda há lugares disponíveis, mas apenas no parque Economy, que fica um pouco mais afastado do aeroporto (autocarros circulam de vinte em vinte minutos). Pelo menos na primeira semana de férias da construção, os restantes parques do Findel, que ficam entre dois e dez minutos a pé do aeroporto, estão cheios.



Nos casos em que o resultado da busca é “sold out”, a LuxAirport aconselha o passageiro a fazer a sua reserva “mais cedo da próxima vez”. E a verdade é que, fazendo uma simulação para o mês de setembro, há vagas em todos os parques.

Note-se que esta é apenas uma simulação feita pela Rádio Latina. Se vai apanhar o avião nos próximos dias, tente na mesma fazer a sua reserva, já que, dependendo das datas e horários pretendidos, poderá encontrar algum lugar de estacionamento disponível.

