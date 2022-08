O presidente da Federação dos Feirantes faz um balanço positivo dos primeiros dez dias da 'Fouer', apesar de uma ligeira quebra na afluência e das notícias focadas nos preços.

Schueberfouer. Feirantes garantem que maior parte das atrações custa o mesmo

O presidente da Federação Nacional dos Feirantes (FNCF, na sigla em francês) garantiu hoje à Rádio Latina que a maior parte das atrações da Schueberfouer custa o mesmo do que na última edição do evento, em 2019.



Charles Hary dá conta de “um ou dois” aumentos de 50 cêntimos ou de um euro, assegurando que, de resto, as tarifas não subiram. Já no que toca à restauração, reconhece que a situação atual e a subida geral dos preços não perdoa.

Ainda na semana passada a União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) veio a público criticar os preços praticados pelos proprietários de alguns dos restaurantes presentes na ‘Fouer’, acusando-os de apenas quererem encher os bolsos.

O presidente da Federação dos Feirantes diz-se dececionado com as notícias focadas no aumento dos preços, que, no seu entender, estão a ignorar a “bela feira” e as “enormes atrações” instaladas no Glacis.

A Schueberfouer abriu as portas a 19 de agosto no parque de estacionamento do Glacis, em Limpertsberg. O balanço dos primeiros dez dias é positivo, embora o responsável admita que possa haver uma ligeira quebra na afluência. Mas, afirma, "aqueles que vês, vêm para se divertir”.

A Schuberfouer está estacionada no Glacis até ao próximo dia 7 de setembro. Abre todos os dias das 12h à 01h da madrugada. A restauração começa a servir os clientes a partir das 11h. Esta é a primeira edição em pleno desde o início da pandemia da covid-19.





