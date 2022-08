A tão aguardada feira popular abre hoje ao público, no Glacis, em Limpertsberg.

Schueberfouer. Esperados 2 milhões de visitantes nas próximas semanas

É hoje. A Schueberfouer, a maior feira popular do país, abre as portas esta sexta-feira. A inauguração oficial está marcada para as 17h, na presença da burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer.



Nas próximas três semanas, são esperados 2 milhões de visitantes no Glacis, como disse à Rádio Latina Laurent Schwaller, diretor do Serviço de Festas e Mercados da autarquia da capital.

Com uma longa história de mais de 600 anos, a ‘Fouer’ não é só festa e animação para os visitantes. É um evento com um impacto substancial na imagem de marca da cidade do Luxemburgo e que dá trabalho a muita gente.

Além de ser um evento importante para os feirantes que nela participam, face à sua dimensão, a feira popular do Glacis acaba por ter um efeito indireto na economia da capital.

A Schuberfouer abre hoje ao público. Vai ficar instalada nos quatro hetares do parque de estacionamento do Glacis, em Limpertsberg, até ao próximo dia 7 de setembro. Abre todos os dias às 12h e fecha à 1h da madrugada. A restauração começa a funcionar às 11h.





