Novos horários

Schueberfouer. “É a partir de uma certa hora que surgem problemas”

A maior feira popular do país abre as portas na sexta-feira. É um regresso ao formato pré-pandemia, mas com horários diferentes.

“É a partir de uma certa hora que surgem mais problemas”, e essa é uma das razões pelas quais a Schuberfouer vai passar a fechar uma hora mais cedo aos fins de semana, segundo Laurent Schwaller, diretor do Serviço de Festas e Mercados da autarquia da capital.



A maior feira popular do país volta a encher o Glacis na sexta-feira, com novos horários de funcionamento. As atrações abrem agora ao meio-dia, e não às 14h como nos anos anteriores, enquanto a restauração começa a funcionar às 11h. Já o horário de encerramento será à 1h da madrugada, sem exceções ao fim de semana.

Em declarações à Rádio Latina, Laurent Schwaller explicou que, com os novos horários, a Schueberfouer ambiciona criar “um ambiente mais agradável para as famílias”. Uma vez que as atrações abrem já a partir do meio-dia, os visitantes com filhos poderão levá-los às atrações logo depois de almoçarem, por exemplo, desfrutando assim de um ambiente mais calmo. O responsável diz que é uma forma de atrair mais famílias.

Além disso, a decisão de encerrar a feira mais cedo visa também reduzir a poluição sonora no bairro de Limpertsberg.

Depois de uma interrupção de dois anos, devido à pandemia, a Schuberfouer regressa na sexta-feira ao seu formato habitual, no parque do Glacis, em Limpertsberg, onde irá permanecer até ao dia 7 de setembro.

