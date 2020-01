"O Irlandês", "1917" e "Era uma vez em Hollywood" seguem-no com 10 nomeações cada um.

Óscares 2020. "Joker" na frente com 11 nomeações

"O Irlandês", "1917" e "Era uma vez em Hollywood" seguem-no com 10 nomeações cada um.

Esta segunda-feira, 13, foram apresentadas as nomeações para os Óscares 2020 e não houve grandes surpresas.

“Joker”, o filme de Todd Phillips, continua a varrer a temporada de prémios e é o mais nomeado, com para 11 categorias, incluindo Melhor Filme, Realizador e Ator, seguido de “O Irlandês”, “1917” e “Era uma vez em Hollywood”, com 10 nomeações.



“Parasitas” conta com duas nomeações importantes: Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. “Marriage Story”, “Jojo Rabbit” e “Mulherzinhas” contam com seis nomeações.

Scarlett Johansson também tem duas nomeações, para Melhor Atriz e Melhor Atriz Secundária, por “Marriage Story” e “Jojo Rabbit”.v Os protagonistas de "O Irlandês", Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, concorrem na mesma categora, de Ator Secundário.

Os “Dois Papas” também estão na corrida. Jonathan Pryce para Ator Principal e Anthony Hopkins para Ator Secundário.

A cerimónia dos Óscares acontecerá a 09 de fevereiro em Los Angeles, Califórnia, e não terá um apresentador anfitrião, repetindo-se o que aconteceu em 2019.



Veja a lista dos principais prémios.

Melhor Melhor Atriz Secundária

Margot Robbie, “Bombshell”

Kathy Bates, “Richard Jewell”

Laura Dern, “Marriage Story”

Scarlett Johansson, “Jo Jo Rabbit”

Florence Pugh, “Little Women”

Melhor Ator Secundário

Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Al Pacino, “The Irishman”

Joe Pesci, “The Irishman”

Brad Pitt, “Once Upon a Time… in Hollywood”

Anthony Hopkins, “Two Popes”

Melhor Argumento Original

“Knives Out”, Rian Johnson

“Marriage Story”, Noah Baumbach

“Once Upon a Time… in Hollywood”, Quentin Tarantino

“Parasite”, Bong Joon Ho and Han Jin Won

“1917”, Sam Mendes

Melhor Ator

Antonio Banderas, “Pain and Glory”

Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time… in Hollywood”

Adam Driver, “Marriage Story”

Joaquin Phoenix, “Joker”

Jonathan Pryce, “Two Popes”

Melhor Atriz

Cynthia Erivo, “Harriet”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saoirse Ronan, “Little Women”

Charlize Theron, “Bombshell”

Renee Zellweger, “Judy”

Melhor Realização

Martin Scorsese, “The Irishman”

Todd Phillips, “Joker”

Sam Mendes, “1917”

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time… in Hollywood”

Bong Joon Ho, “Parasite”

Melhor Filme

“1917”

“The Irishman”

"Joker”

"Marriage Story”

“Jojo Rabbit”

“Once Upon a Time… in Hollywood”

“Ford v Ferrari”

“Little Women”

“Parasite”

Melhor Curta de Animação

“Dcera (Daughter)”

“Hair Love”“Kitbull”

“Memorable”“Sister”

Melhor Curta Metragem

“A Sister”

“Brotherhood”

“Nefta Football Club”

“The Neighbor’s Window”

“Saria”

Melhor Documentário

“American Factory”“The Cave”“The Edge of Democracy”“For Sama”“Honeyland”