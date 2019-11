O filme de Adolf El Assal sobre um DJ egípcio preso no Luxemburgo já ganhou cerca de quinze prémios e foi seleccionado para cerca de quarenta festivais internacionais.

Radio Latina 1

'Sawah'. Filme luxemburguês faz sucesso na China

O filme de Adolf El Assal sobre um DJ egípcio preso no Luxemburgo já ganhou cerca de quinze prémios e foi seleccionado para cerca de quarenta festivais internacionais.

O filme luxemburguês Sawah foi lançado em abril deste ano, no Luxemburgo, mas continua a receber prémios mundo afora.

Desta vez, a história de um DJ que é preso no grão-ducado ao tentar chegar a Bruxelas, ganhou o prémio Cineuropa em Xangai, organizado pelo Festival de Cinema da União Europeia na China.

O realizador de Sawah, El Assal, esteve em Xangai para receber pessoalmente o prémio, juntamente com representantes do Consulado Honorário do Luxemburgo e da delegação da União Europeia.



O filme conta com Karim Kassem, Eric Kabongo, Nilton Martins, Jean-Luc Couchard, Mourade Zeguendi e Elisabet Johannesdottir no elenco.

Outras co-produções luxemburguesas foram seleccionadas no festival, nomeadamente Chambre 212 (Bidibul), The Orphanage (Samsa) e Never Grow Old (Iris).

Sawah será lançado nos países árabes, França e Bélgica no início de 2020.

A história

“Sawah”do realizador luxo-egípcio Adolf El Assal, conhecido por ter assinado “Les Fameux Gars”, começa no país de origem do realizador, o Egito. Lá descobrimos um jovem DJ que conquista um prémio que lhe dá acesso a um concurso mundial que terá lugar em Bruxelas.

Samir (Karim Kassem) espera com esse concurso tornar-se finalmente um DJ de renome e deixar o seu país que está mergulhado no caos político. Deixando para trás a cidade do Cairo, o pai e a namorada, Samir mete-se num avião para Bruxelas, mas o voo acaba por ter de aterrar no Luxemburgo.

Samir vai descobrir um país de que nunca tinha ouvido falar, onde se cruzam várias línguas e gente muito estranha, de todas as origens e mais alguma. Confundido com um refugiado, Samir é preso e vê-se em várias situações inesperadas.

Leia a crítica ao filme publicada no jornal Contacto aqui.

Ana Patrícia Cardoso