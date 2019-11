Cantora quer partilhar a sua "Metade" com a dos seus admiradores numa faixa extra no alinhamento.

Radio Latina 1

Sara Carreira lança primeiro EP e fãs podem participar nele

Cantora quer partilhar a sua "Metade" com a dos seus admiradores numa faixa extra no alinhamento.

Sara Carreira, a benjamim do clã Carreira, prepara-se para seguir as pisadas dos irmãos e do pai e lançar o seu primeiro EP. "Metade", título do registo, é lançado no dia 22 deste mês e a cantora quer que os fãs também participem nele, contribuindo para uma faixa bónus.

Para isso, deverão gravar uma mensagem de voz para o número, que a cantora disponibilizou na sua página de Instagram, e enviá-la pelo whatsapp até às 16h (hora de Lisboa) desta quarta-feira.

"Chegou o momento de completarem a minha “METADE” com a vossa. Enviem um áudio a dizer o que significam as minhas músicas para vocês e a que METADE vossa o dedicam! Os vossos áudios serão uma faixa bónus do meu primeiro EP. Partilhem com o número 914 402 885 e farão também parte desta nossa “METADE”, refere a mensagem de Sara Carreira naquela rede social.

Podem participar fãs de todo o mundo, acrescentando o indicativo português ao número disponibilizado. As mensagens devem conter os tópicos mencionados pela cantora, mas o resto ficará a cargo da criatividade e imaginação de cada um.

Segundo a equipa de Sara Carreira são muitos os pedidos feitos até ao momento, o que obrigará a uma pequena seleção, que além do conteúdo das mensagens respeitará também a sua ordem de chegada. Veja, em baixo, o vídeo do novo single de Sara Carreira:

Ana Tomás