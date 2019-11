A filha mais nova de Tony Carreira também já se juntou ao pai e irmãos na paixão pela música.

Sara Carreira lança o seu primeiro disco

Sara Carreira, prepara-se para seguir as pisadas dos irmãos e do pai e lançar o seu primeiro EP. "Metade", título do registo, é lançado no dia 22 deste mês e a cantora quis que os seus fãs que participassem nele, contribuindo para uma faixa bónus que se juntará ao restante alinhamento.

A benjamim do clã Carreira pediu aos fãs que lhe enviassem uma gravação de voz em que dissessem o que significam as suas músicas para eles e a que "metade" as dedicariam.

"Os vossos áudios serão uma faixa bónus do meu primeiro EP”, garantiu a cantora de 20 anos, que já deu a conhecer dois temas: 'Vou Ficar' e 'Para Não Chorar', que inclui um dueto com Nuno Ribeiro, produtor das duas músicas.

Canções em família

Em 2018, Sara Carreira também gravou um tema com o irmão, David Carreira: a canção 'Gosto de Ti', que integrou o mais recente álbum do cantor, "7".

Este disco serve de mote musical ao espetáculo 360º que David Carreira dá no próximo dia 30 de novembro, na Altice Arena, e que terá vários convidados, entre os quais Mc Zuka, Deejay Télio, Nuno Ribeiro, Nego do Borel, a irmã, Sara Carreira, e o pai, Tony Carreira.

E, por falar em espetáculos, recorde-se que Mickael Carreira regressa ao Luxemburgo, para mais um concerto, a 15 de fevereiro de 2020. A atuação está marcada para o Hall Deich de Ettelbruck, às 21h.

