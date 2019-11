A mulher do guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, terminou os tratamentos de quimioterapia.

Sara Carbonero vence mais uma batalha contra o cancro

A mulher do guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, terminou os tratamentos de quimioterapia.

A jornalista de 35 anos foi diagnosticada com um tumor nos ovários, em maio passado, e submetida a uma intervenção cirúrgica.

Desde então, Sara Carbonero tem realizado sessões de quimioterapia para evitar desenvolvimentos da doença. Segundo a revista espanhola '¡Hola!', os tratamentos foram agora concluídos com sucesso.

No final de outubro, Iker Casillas publicou uma fotografia sua no Instagram, acompanhada da legenda "um dia para estar muito feliz", poucos dias depois de ter deixado, na mesma rede social, uma mensagem de apoio à mulher.

Nessa mensagem, o guarda-redes de 38 anos, que também em maio sofreu um enfarte, publicou uma imagem de Sara Carbonero, de costas, com uma t-shirt onde se podia ler a frase em inglês: "Girls Can't Do Everything" ("As Raparigas São Capazes de Tudo").



Ana Tomás