Sara Carbonero cria boneca para ajudar crianças com cancro

A 'Baby Pélon' da mulher de Iker Casilhas está à venda para ajudar a financiar investigações sobre esta doença nas idades mais novas.

Sara Carbonero apresentou o seu mais recente desafio. A participação num projeto solidário para ajudar crianças com cancro, enquanto ela mesma está a tratar um tumor maligno que descobriu nos ovários.

Em colaboração com a Fundação Juegoterapia a mulher de Iker Casillas criou uma boneca bebé, a 'Baby Pélon' cuja venda reverte para investigação sobre o cancro infantil e a quem foi dado o seu nome.



Veja o video do making of da produção fotográfica com Zoe e Sergio.

“Estou muito feliz por finalmente partilhar um dos projetos que me deixa mais animada neste momento. Depois de vários anos a colaborar com a Fundação Juegaterapia, hoje o #BabyPelonesJT que eu criei para as crianças está à venda”, escreveu Sara Carbonero na sua conta de Instagram, no dia 16 de setembro. Sara explica que tudo na boneca bebé foi desenhado com base nos brinquedos preferidos dos filhos, Lucas e Martin. A sua Baby Pélon custa 13.95 euros e pode ser adquirida no site da Juegaterapia.

Ao seu lado na produção fotográfica estiveram Zoe e Sergio, duas crianças afetadas pela doença com quem Sara Carbonero adorou partilhar todos os momentos. Para a jornalista conhecer os dois meninos foi “algo muito, muito especial”. “Desejo que a força desse novo cabelo vos encha a todos de força e esperança”, disse.

Uma injeção de energia positiva

Numa segunda publicação nesta rede social, onde apresenta uma foto sua com Zoe e Sergio, Sara Carbonero continua a elogiar os seus novos amigos. E recordou o dia em que se conheceram dizendo não saber “qual dos três estava mais nervoso”.

“Conhecer a Zoe, o Sergio e os seus pais foi um grande presente. Uma injeção de energia positiva”, vinca a jornalista. E aconselhou: “Devemos aprender com estas crianças, um exemplo de força e otimismo, com aqueles sorrisos que iluminam tudo. Obrigada pela confiança, Juegoterapia e a vocês dois anjinhos, pela lição de vida”. Alejandro Sanz e Ricky Martin também têm as suas 'Baby Pelones'

Vida calma no Porto

Em agosto, a espanhola submeteu-se a uma cirurgia para retirar o tumor maligno, estando agora a realizar tratamentos. Meses antes, em maio, antes de descobrir que tinha cancro, o marido Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio e esteve com a vida em perigo.

Os dois dizem ter encarado estas doenças sempre com esperança. Casillas deixou os relvados mas continua ligado ao FC Porto. O casal vivo no Porto com os dois filhos Lucas e Martin.