Atualidade em síntese 21 MAR 2022

Sanções à Rússia congelam uma centena de ativos russos no Luxemburgo

O Ministério das Finanças garante que, até à data, as regras foram respeitadas.

As sanções à Rússia por parte da União Europeia também tiveram um impacto no Luxemburgo. Segundo a ministra da Finanças, Yuriko Backes, até agora o Grão-Ducado congelou uma centena de ativos russos, quer de pessoas privadas ou de entidades. O Ministério das Finanças garante que, até à data, as regras foram respeitadas, ou seja, as entidades financeiras tudo têm feito para que as sanções contra a Rússia sejam respeitadas.

Esta conclusão foi apresentada após uma reunião com a Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF).

Segundo a CSSF, nos próximos dias vai haver controlos no terreno para confirmar esses congelamentos de ativos russos.

No entanto, para já não se sabe o que essa centena de congelamentos representa a nível de valores, nem se houve apreensão de imóveis.

LuxExpo cria mais 600 camas para refugiados ucranianos

A Proteção Civil criou durante o fim-de-semana mais 600 camas para os refugiados ucranianos na LuxExpo, em Kirchberg. Uma informação avançada pelo ministro da Imigração, Jean Asselborn, à RTL. Há assim 800 camas disponíveis, só na LuxExpo.

No entanto, as instalações suplementares só vão estar disponíveis até 11 de abril. Segundo Asselborn, este aumento de capacidade permite garantir a procura, pelo menos a curto prazo.

Está previsto criar um outro centro de acolhimento em Contern, mas segundo o ministro é ainda preciso esclarecer algumas questões de segurança.

Até à data, mais de 4.000 refugiados ucranianos dirigiram-se ao Luxemburgo para pedir proteção internacional.

Novo recolher obrigatório decretado em Kiev até quarta-feira de manhã

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, anunciou que será imposto um novo recolher obrigatório na capital ucraniana a partir das 20h de hoje até quarta-feira de manhã.

Na noite de domingo para segunda-feira, um bombardeamento terá atingido um centro comercial na zona noroeste de Kiev, matando pelo menos oito pessoas, segundo um novo balanço das autoridades ucranianas, num momento em que as forças russas continuam a tentar cercar a capital ucraniana.

Rússia diz que destruiu 44 alvos militares na última noite

A Rússia informou hoje, no 26º dia de invasão, que a força aérea russa destruiu 44 alvos militares ucranianos na última noite. O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, disse num vídeo que, entre os alvos atingidos, estavam quatro postos de comando, dois lançadores de mísseis, seis sistemas de mísseis antiaéreos ‘Buk’ e outras armas pesadas.

O responsável acrescentou que morreram 80 mercenários e militares ucranianos num ataque com mísseis de cruzeiro a um centro de treino no noroeste da Ucrânia.

Os russos terão ainda conquistado um posto de comando subterrâneo, nos subúrbios de Kiev. Um total de “61 militares que serviam no posto de comando renderam-se e mais da metade eram oficiais de alta patente”, afirmou o porta-voz do Ministério da Defesa russo.

Eslovénia vai reabrir a sua representação diplomática em Kiev

A Eslovénia decidiu hoje reabrir a sua representação diplomática em Kiev, depois de a ter encerrado devido à invasão da Rússia, e pediu aos demais países da União Europeia (UE) que façam o mesmo.

A Eslovénia vai enviar o seu representante diplomático e a sua equipa para Kiev na próxima semana. Todos são voluntários, declarou o primeiro-ministro esloveno, Janez Jansa.

O governante esloveno, que visitou Kiev na terça-feira passada com os seus homólogos polaco e checo, disse à televisão pública do país, no seu regresso da Ucrânia, que apenas os embaixadores da Polónia e do Vaticano permaneceram na capital ucraniana e que os ucranianos se sentiam abandonados.

Rússia está a cometer em Mariupol "crime de guerra em massa", diz Borrell

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, considerou hoje que a Rússia está a cometer em Mariupol "um crime de guerra em massa" e disse que o Presidente russo Vladimir "Putin merece a mais forte condenação do mundo civilizado".

À entrada para uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Bruxelas, Josep Borrell disse ainda que a Rússia está a usar todas as suas capacidades militares, também contra os civis.

Segundo Borrell, este "é o momento de repensar o futuro das capacidades da Europa para fazer face a desafios como a guerra" e os Estados-membros "têm de aumentar as suas capacidades".

Corinne Cahen testa positivo à covid-19

A ministra da Família, Corinne Cahen testou positivo à covid-19.

Num comunicado do Ministério da Famíla emitido esta segunda-feira, pode ler-se que a ministra testou positivo num teste de antigénio rápido, sendo que o resultado ainda tem de ser confirmado por um teste PCR. Corinne Cahen apresenta “sintomas leves”.

De acordo com o Ministério da Família, a ministra está em isolamento em sua casa e continuará a exercer as suas funções em teletrabalho.

Presença do SARS-CoV-2 nas águas residuais continua elevada no Luxemburgo

O novo coronavírus continua a circular fortemente no Luxemburgo. As análises às águas residuais do país registam a presença “elevada” do SARS-CoV-2, segundo o mais recente relatório do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa).

Da análise feita nas 13 estações de purificação, emerge "uma elevada prevalência nacional do vírus", pode ler-se no estudo feito entre a semana de 6 a 13 de março.

Os investigadores dizem que embora se verifique um aumento de novos casos no país, os valores são no entanto idênticos aos observados nas últimas semanas. O Luxemburgo registou na semana passada 5.968 novas infeções, ou seja, um aumento de 24% em comparação com a semana anterior.

Note-se que foram observados valores similares nas diferentes estações de purificação espalhadas pelo Grão-Ducado, à exceção da de Troisvierges, em que foi constatado valores de contaminação mais elevados.

Através de um processo de análise altamente sensível, os investigadores conseguem detetar pequenas quantidades do vírus responsável pela covid-19 nas amostras.

Este tipo de estudo é um instrumento importante, uma vez que permite detetar o aparecimento ou a reemergência do vírus no Luxemburgo, bem como possíveis novos aumentos da prevalência da covid-19 no país.

Mulher morre em acidente de viação

Mais um trágico acidente rodoviário no Luxemburgo este fim-de-semana. Ontem à noite por volta das 21:45 um automobilista que circulava em direção a Keispelt, na estrada CR102, perdeu o controlo de seu veículo e embateu contra uma árvore.

O condutor ficou ferido e foi transportado para o hospital. No entanto, a passageira, uma mulher de 50 anos residente em Garnich morreu no local do acidente devido à gravidade dos ferimentos sofridos.

O Ministério Público já abriu uma investigação para apurar as causas do acidente.

Polícia vai controlar velocidade durante 24 horas esta semana

A polícia grã-ducal vai reforçar a fiscalização nas estradas do país durante esta semana. A medida insere-se na campanha anual contra o excesso de velocidade nas estradas europeias, "Speedmarathon".

O excesso de velocidade é a principal causa de morte nas estradas europeias e um fator que pode desencadear ou agravar acidentes, lembram as autoridades.

Nesse sentido, a polícia luxemburguesa vai reforçar a fiscalização, sobretudo nas horas de ponta e um pouco por todo o país, entre esta segunda-feira e o próximo domingo, dia 27.

O objetivo é "sensibilizar a população para os perigos ligados aos excessos de velocidade e prevenir assim os acidentes nas estradas", refere a polícia grã-ducal em comunicado.

Grão-Duque vai visitar pavilhões do Luxemburgo e Portugal na ExpoDubai

O Grão-Duque Henri está em visita de trabalho aos Emirados Árabes Unidos, entre esta segunda e quarta-feira.

O serviço de imprensa do Governo refere que a visita vai passar pelos emirados do Dubai, Abu Dhabi e Sharjah, e tem como objetivo tornar o Luxemburgo mais conhecido na região.

Esta segunda-feira, o Grão-Duque e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, vão visitar o pavilhão do Luxemburgo na Exposição Universal no Dubai. Estão previstos ainda encontros com vários políticos do Dubai e de Abu Dhabi.

Na terça-feira, a agenda vai ser dominada por visitas a várias exposições e no último dia, quarta-feira, será a vez da visita ao emirado de Sharjah e o regresso à ExpoDubai para a visita aos pavilhões de Portugal, França e Bélgica.

Futebol. F91 Dudelange reforça liderança do campeonato

O F91 Dudelange aproveitou, este fim de semana, o deslize do Niederkorn e reforçou a liderança da Liga BGL de futebol. A equipa treinada por Carlos Fangueiro foi golear o Etzella por 4-0, enquanto o perseguidor, Niederkorn, não foi além de um empate a três bolas em casa do Racing Luxemburgo.

Nos outros jogos da 22 jornada, o Fola ganhou o Rodange por um expressivo 8-0, a Jeunesse foi vencer o Mondorf por 5-1 e o Titus Pétange venceu o Hostert por 3-0.

Nos restantes três jogos, o Differdange recebeu e ganhou o Wiltz por 3-1, o Rosport cedeu um empate caseiro a uma bola contra o Hamm Benfica e Strassen perdeu por 2-0 na receção ao Hesperange.

O F91 Dudelange é líder com 49 pontos, o Niederkorn é segundo com 46, enquanto o Hamm Benfica é último, agora com 4 pontos.





Clientes da Post vão poder pagar contas com iPhone e Apple Watch

O serviço bancário da Post propõe uma maneira mais segura e confidencial para efetuar pagamentos, através da Apple Pay.

Este método de pagamento pode ser usado com recurso ao iPhone ou Apple Watch, o que permite aos clientes deixar de marcar os códigos nas teclas, manusear o dinheiro ou então passar o seu cartão a outra pessoa.

Para efetuar os pagamentos sem contacto, com o iPhone ou Apple Watch, basta aproximar os aparelhos ao terminal de pagamento.

A Post lembra que a Apple Pay é segura porque é autenticada e pode ser usada em lojas de alimentos, farmácias, táxis, restaurantes, cafés, outros estabelecimentos e compras online.

