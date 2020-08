Rádio Latina tem vindo a divulgar o que de melhor de faz no panorama musical luxemburguês e Samy Sam Beats faz parte desse leque de artistas nacionais que merecem destaque. Descubra os três novos singles do rapper em “Ouviu primeiro na Latina”.

Samy Sam Beats traz “Vida” à Latina

“Vida” é o novo projeto de Samy Sam, pautado por trap, rap, reggaeton, kizomba e outros ritmos africanos. Um projeto para o qual este artista versátil convidou outros talentos, como é o caso de Kaysha com quem interpreta a canção “Bananas”. “No puedo mas” é o terceiro single deste projeto que poderá ouvir em primeira mão na Rádio Latina.

A música “Made in Luxembourg” está bem e recomenda-se, graças a músicos como Samy Sam Beats que trabalha agora com a editora Vessau, de Peggy Tabu. Diretor artístico que dispensa apresentações, tendo colaborado com artistas de renome em França, a exemplo da Diam’s, da Vitaa e do Booba.



A relação de Samy Sam Beats com a música começou em 2009, ano em que fundou a sua primeira banda com amigos de infância. Projetos como “Meche bo Polpa”, em 2011, “Cocktail Muzik vol.1” , em 2013 e “Cara Podre” (vídeo abaixo), em 2014, veem então a luz do dia. Em 2017, Samy Sam abandona a carreira de Dj para se dedicar à produção musical.

Descubra ou redescubra este artista, que tem mais de 1,6 milhões de visualizações no seu canal Youtube, na entrevista que irá para o ar entre as 19h00 e as 20h00, no decorrer do programa “Regresso a Casa”, com Ana Cristina Gonçalves, na sexta-feira, dia 28 de agosto.





