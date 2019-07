A gigante sul-coreana passou quase oito anos a desenvolver este modelo, num esforço para impulsionar a procura e reanimar o setor.

Samsung lança 'smartphone' com ecrã dobrável em setembro

A gigante sul-coreana passou quase oito anos a desenvolver este modelo, num esforço para impulsionar a procura e reanimar o setor.

A gigante sul-coreana Samsung Electronics anunciou hoje que o seu novo modelo de 'smartphone' com ecrã dobrável vai estar disponível em setembro, depois de já ter adiado uma vez o lançamento devido a problemas técnicos.

O anúncio surgiu no contexto de uma disputa entre a Coreia do Sul e o Japão que está, segundo analistas, a ameaçar o mercado global da tecnologia.

Tóquio impôs recentemente restrições às exportações para a Coreia do Sul de materiais fotorresistentes e produtos químicos essenciais no fabrico de semicondutores e monitores.

A medida do Governo japonês alimentou a ira pública na Coreia do Sul, onde muitos entendem que o Japão ainda não reconheceu totalmente a responsabilidade pelas atrocidades cometidas durante a ocupação do país entre 1910 e 1945.

Especialistas disseram acreditar que a implantação da rede internet móvel de quinta geração (5G) pode ser afetada por estas medidas, assim como a implantação de ecrãs futuristas dobráveis, como o novo "Galaxy Fold" da Samsung.

A Samsung tinha inicialmente planeado lançar o novo modelo em abril, mas jornalistas responsáveis por testar o equipamento relataram problemas.

Neste anúncio, a Samsung disse que o dispositivo foi "melhorado e que estavam em curso os últimos testes de produto" para que o 'smartphone' seja colocado à venda em setembro.

Lusa