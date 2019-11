O músico só consegue estar Jenna Thiam uma vez por mês. E diz-se "farto" da situação. As confissões do cantor e o video dele a cantar em criança.

Salvador Sobral sofre com saudades da mulher. "Queria tê-la ao meu lado"

O músico só consegue estar Jenna Thiam uma vez por mês. E diz-se "farto" da situação. As confissões do cantor e o video dele a cantar em criança.

O músico Salvador Sobral passou pelo Programa da Cristina, na manhã de terça-feira, 19. Esta foi a primeira vez que a apresentadora e Salvador se conheceram.

"Nós nunca nos tínhamos conhecido", começou por dizer Cristina. E Salvador fez questão de relembrar que é avesso a aparições televisivas. "E eu que gosto tanto de vir à televisão. Não é o que eu mais gosto de fazer. Mas eu percebo a importância, claro".

Durante a conversa, Cristina acabou por puxar pelo lado mais pessoal do cantor, que se casou há um ano com a atriz francesa Jenna Thiam.

Salvador brincou com o primeiro aniversário do casal mas acabou por admitir que a distância acaba por ter o seu peso. "É verdade. Aguentei um ano, achei que não ia conseguir", responde o artista. A verdade é que a gente não se vê nunca. Vejo muito mais os meus amigos (músicos) do que a ela".

Se, no princípio, podia ser romântico, agora é apenas doloroso. "Ao início achava que o reencontro era poético, romântico... era sempre incrível. Víamos-nos uma vez por mês. Agora já estou farto, queria tê-la ao meu lado".

A truque, segundo o próprio, "é eu ir tocar para França. Tocar imenso em França para nos vermos mais lá", já que Jenna, de momento, está presa a compromissos profissionais. "Ela está em França, está a fazer uma peça de teatro e tem um filme ao mesmo tempo."

Amor, Eurovisão e doença

O primeiro vencedor português da Eurovisão, em 2017, teve os últimos anos bastante intensos. Apesar de se ter tornado um 'herói' nacional, a saúde de Salvador condicionou-o bastante.

Com displasia arritmogénica do ventrículo direito, doença diagnosticada aos 21 anos, a vida do cantor não era fácil. E a evolução da mesma obrigou-o a colocar um desfibrilador que causava dores insuportáveis. “Era como um pontapé no peito”, chegou a admitir.

Foi então que decidiu fazer um transplante cardíaco e passou três meses internado e isolado num quarto de hospital.

A operação correu bem e Salvador casou-se com Jenna, que o acompanhou em todo o processo, pois já namoravam durante o Festival da Canção. “Casei-me dois anos depois de a conhecer. No mesmo dia. Foi uma festa de celebração, não só de amor, mas de termos conseguido sobreviver e estar nesta nova vida. Foi uma celebração à vida e ao amor”.

A televisão desde pequeno

No programa matinal da SIC, Cristina também mostrou alguns dos momentos mais marcantes de Salvador, desde que este participou, com apenas 12 anos, no concurso infanto-juvenil Bravo Bravíssimo, apresentado por Ana Marques.

Anos mais tarde, já com 19, candidatou-se ao programa Ídolos, onde chegou aos diretos.







Ana Patrícia Cardoso