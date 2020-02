O cantor foi convidado para participar numa produção da Netflix sobre a Eurovisão, com atores como Will Ferrell, Pierce Brosnan ou Rachel McAdams

Salvador Sobral recusou contracenar com ator Will Ferrell

Salvador Sobral vai participar num filme sobre a Eurovisão, que tem estreia prevista para maio, na Netfliz, e que conta com vários atores de Hollywood.

O cantor foi convidado para fazer uma pequena participação na comédia, intitulada 'Eurovision', mas ao que parece nem tudo correu bem, com o intérprete de 'Amar pelos Dois' a recusar uma cena com o ator Will Ferrell.

A revelação foi feita pelo próprio artista,vencedor da Eurovisão de 2017, no programa 'Prova Oral', na RTP1 .

Segundo Salvador Sobral, o convite inicial previa que fizesse apenas uma pequena aparição no filme, mas a produção acabou por lhe pedir mais do que isso.

"Cheguei a Edimburgo [Escócia] para fazer as filmagens. Supostamente eu era um músico de rua que tocava piano e cantava, mas deram-me outra cena em que dialogava com o Will Ferrell. Disse claramente que não ia fazer. Pedi demasiado dinheiro mas eles pagaram. Cheguei lá, fiz a minha cena e eles queriam que fizesse outra. Disse que não", contou no programa de Fernando Alvim.



Salvador Sobral admitiu ainda que o ator americano "ficou claramente chateado" com a sua recusa.

O filme deverá estrear na Netflix em maio, mês em que por norma se realiza a final do festival da Eurovisão, e conta também com as prestações de Rachel McAdams, Pierce Brosnan e da cantora Demi Lovato.

Bem antes disso, Salvado Sobral apresenta-se ao vivo no Luxemburgo, com um concerto marcado para 29 de março, na Rockhal, em Esch/Belval, e tem início marcado para as 20h15.

O cantor vem apresentar o seu mais recente disco 'Paris, Lisboa' e entre os músicos que o acompanharão estará o pianista Júlio Resende.

Os bilhetes custam 37,40 euros.

